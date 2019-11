Libero | cresce il pubblico negli stadi La media di 26 693 spettatori è il miglior dato

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) La presenza delitaliani è in crescita, scrive Claudio Savelli su. I dati dicono che sugli spalti ci sono, in, 26.693 persone, cosa che conferma la crescita degli ultimi due anni. Non solo. Si tratta deldegli ultimi 18 anni, l’unico che si avvicina alla soglia dei 27mila. L’ultima stagione in cui è stato superato questo livello è stata la 2000/01, con unadi 29.348. Da allora c’è stato un declino costante, fino ai 19mila del 2006/07. Poi si è galleggiati tra i 22 e i 25mila. Fino a quest’anno. Il motivo principale del ritorno delè la competitività del campionato. L’incertezza della classifica, con i duelli fino all’ultima giornata, rende lo spettacolo più appetibile. Lo scorso anno, al termine del campionato, ad esempio, erano ancora aperti i giochi sia per la salvezza che per la Champions. Oggi ...

