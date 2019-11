Gago Onda Cero | ”Napoli attento! Rischi seriamente di perdere un calciatore importante”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019) Mario, giornalista di, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del futuro di Ruiz, centrocampista del Napoli, Olmo e Pogba Queste le sue parole: SU FABIAN RUIZ: “Il Napolia di perderlo. La società sta provando a farlo rinnovare dalla scorsa estate e lui ha sempre risposto predicando calma, quindi prendendo tempo. L’entourage di Fabian non è convinto, al giocatore sono interessati City, Barcellona e Real Madrid. Se non rinnoverà, il Napolia di perderlo per una cifra non così alta”. SU POGBA AL REAL MADRID: “A questo punto della stagione mi sembra difficile. Zidane lo ha chiesto tassativamente la scorsa estate a Perez, sicuramente deve uscire prima Bale. La prossima estate è comunque lontana”. SU OLMO: “E’ pronto per una grande squadra. Il Milan si era interessato a lui la scorsa estate. La priorità della ...