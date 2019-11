Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scade il termine per la presentazione di offerte per salvare Alitalia vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte arcelormittal sull’emergenza dell’ ex Ilva sono i due i termini al centro di una cena alla quale tra poco parteciperanno il Presidente del Consiglio dei Ministri dopo il ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno alla terza più brutta quella del superticket dei fondi in più per il servizio abbiamo detto addio alla stagione dei tagli sono le parole del ministro della Salute speranza al Forum ricordando i 2 miliardi messi a disposizione dalla manovra le liste di attesa sono una pressione enorme i fondi per portare la strumentazione diagnostica negli studi dei medici di ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Secondo l’ultima indagine sull’antisemitismo svolte in Europa Canada Sudafrica Argentina e Brasile tra aprile e giugno di quest’anno un europeo su 4 gr 25% della popolazione nutre forti attitudini negative verso gli ebrei sentimenti antisemiti emergono dall’indagine condizionata della anti-defamation League una organizzazione ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono cinque le vittime dell’esplosione avvenuta ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto in una fabbrica di fuochi d’artificio esplosione fino a Milazzo in provincia di Messina Ci sono feriti ricoverati con ustioni 3 morti la moglie del titolare secondo i carabinieri ci sarebbero state ed esplosioni nella fabbrica ...