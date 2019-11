Maurizio Costanzo Show | Giancarlo Magalli | “Da bambino ho fatto vedere il pisellino a

Flavio Briatore e la fidanzata ventenne : ora parla Maurizio Costanzo : Briatore e la sua nuova fiamma, Costanzo: “Non credo si debbano sposare” Maurizio Costanzo ha risposto ad una domanda un po’ particolare da parte di una lettrice della sua rubrica su Nuovo Tv. Il fulcro della questione era la relazione tra Flavio Briatore e la sua nuova fidanzata Benedetta Bosi. Tra i due ci sono […] L'articolo Flavio Briatore e la fidanzata ventenne: ora parla Maurizio Costanzo proviene da Gossip e Tv.

Caterina Balivo - Maurizio Costanzo la difende : “Lavora molto!” : Maurizio Costanzo difende Caterina Balivo per la frase sessista con Sgarbi a Vieni da Me Il noto conduttore Maurizio Costanzo ogni settimana risponde alle curiosità dei lettori Chi sul settimanale. Tra le tante domande a cui ha risposto, il marito di Maria De Filippi ha parlato di quanto accaduto qualche giorno fa a Vieni da Me. Durante l’intervista a Vittorio Sgarbi, il tema sul ruolo della donna nella società è stato affrontato con tono ...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la fotobufala delle nozze? La soffiata : “No - non è falsa - ma ecco cosa nasconde” : Un classico, un mito delle foto di internet: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Lo scatto è diventato celebre anche perché l’espressione della donna non è delle migliori, infatti appare abbastanza interdetta e quasi triste. Ma cosa si nasconde dietro? Alla domanda ha risposto Giovanni Ciacci durante il programma “Vite da Copertina”, che conduce insieme ad Elenoire Casalegno. L’esperto di moda e gossip ha svelato che la foto ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti Nicola Zingaretti e le famiglie vip : Domani, mercoledì 20 novembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con il talk più longevo della...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la foto del matrimonio? 27 anni dopo - tutta la clamorosa verità : La foto che potete vedere qui sopra? Un classico, un mito intramontabile: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. foto che però è stata messa in discussione da Giovanni Ciacci, secondo il quale è un fotomontaggio. La sua bomba, Ciacci la ha sganciata durante Vite da Copertina, senza p

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la verità sulla foto delle nozze : Si è risolto, forse, il mistero della foto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Qualche giorno fa si era parlato molto di uno scatto, divenuto ormai celebre, in cui i due conduttori indossano gli abiti delle nozze e la De Filippi ha un’espressione particolare. Durante il programma Vite da Copertina, Giovanni Ciacci, che conduce lo show con Elenoire Casalegno, aveva indicato lo scatto come un falso, affermando che si ...

Nicola Zingaretti alla quarta del Maurizio Costanzo show (Anteprima Blogo) : Mercoledì 20 novembre in seconda serata su Canale 5 torna l'appuntamento con il più celebre e longevo talk show della televisione italiana. Il riferimento è ovvio, parliamo infatti del Maurizio Costanzo show, il talk diretto e condotto dal celebre giornalista romano.Dopo Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Teresa Bellanova, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mercoledì è la volta del segretario politico del PD Nicola Zingaretti. Il leader del ...

Maurizio Costanzo a TvBlog : "Antonello Falqui - il più grande professionista con cui ho lavorato" : Ieri è scomparso all'età di 94 anni il più grande regista del varietà in televisione Antonello Falqui. Qui su TvBlog abbiamo ospitato le parole ed i ricordi di Michele Guardì, per tanti anni braccio destro dell'inventore di Studio Uno. Antonello Falqui è morto, addio al maestro della regia tv prosegui la letturaMaurizio Costanzo a TvBlog: "Antonello Falqui, il più grande professionista con ...

Giulia De Lellis riceve i complimenti da Berlusconi al Maurizio Costanzo show : Tra i tanti ospiti del “Maurizio Costanzo show” tra i tanti ospiti c’era anche Giulia De Lellis reduce dal grande successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza” che ha venduto oltre 100.000 copie, ha ricevuto i complimenti di gran parte degli ospiti presenti in sala, in particolare dell’ex premier Silvio Berlusconi, che l’ha elogiata sia per la sua bellezza, che per la sua bravura, chiedendole anche quale sia il ...

Giulia De Lellis e il successo del libro - la battuta al Maurizio Costanzo Show : «Corna benedette? Avrei preferito un fidanzato fedele» : Senza dubbio Giulia De Lellis ha sfruttato al meglio 'un capitolo' doloroso della sua vita facendone un libro, ma a posteriori, anche alla luce di ben 100mila copie vendute, avrebbe...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo : "La foto del matrimonio è un fotomontaggio" per Giovanni Ciacci : Nell'ultima puntata di 'Vite da copertina', il programma di Tv8 che svela i retroscena segreti delle star di mezzo mondo, Giovanni Ciacci ha fatto una rivelazione inedita su una delle coppie dello spettacolo più amate dai telespettatori. La foto del matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che, da molti anni, ha aperto parecchi interrogativi tra gli utenti del web, in realtà, non è mai stata scattata. Si tratta, infatti, di un ...

Maurizio Costanzo Show - Tina Cipollari annuncia il suo libro : Le corna le ho anche messe : Lo scorso mercoledì 13 novembre è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che ha visto apparire tra gli ospiti in studio alcuni volti noti al pubblico di Uomini e donne, tra cui Tina Cipollari. Quest'ultima, che da anni copre il ruolo di opinionista tv, è apparsa visibilmente dimagrita e ha annunciato che presto verrà pubblicato il suo nuovo libro, che segue al libro uscito nel 2015, No Maria Io ...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - per Ciacci la foto del matrimonio sarebbe un falso : Tutti i fan di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo conosceranno certamente la famosa foto circolata sul web relativa al loro matrimonio. Si tratta di uno scatto in cui la conduttrice di Uomini e Donne appare con volto alquanto corrucciato, mentre il giornalista è al suo fianco, con espressione leggermente sorridente. Ebbene, a distanza di moltissimi anni, Giovanni Ciacci ha raccontato che si tratterebbe di un falso. L'esperto di moda ha ...