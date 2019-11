Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità arancione per le piene dei fiumi

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul centro e levante : Anche se le precipitazioni non si sono mai realmente interrotte sul territorio regionale, nelle prossime ore sulla Liguria si registrerà un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con piogge, rovesci e temporali forti. Alla luce, dunque, delle ultime uscite modellistiche Arpal ha emanato l’Allerta gialla per temporali con queste modalità: levante regionale (zona c) dalle 13 di oggi giovedì 21 novembre alle 15 di domani, venerdì 22 ...

Allerta Meteo Campania : dalla mezzanotte criticità gialla su Napoli - Isole e Costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per rischio connesso ai temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Sono interessate solo le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni a carattere di rovescio o temporale puntualmente di ...

Allerta Meteo - intenso ciclone nel Golfo di Biscaglia : forti piogge e vento fino a 140km/h sulla Penisola Iberica - poi colpirà l’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo – Associato ad una grande depressione, un profondo ciclone si svilupperà nel Golfo di Biscaglia domani, venerdì 22 novembre, e produrrà un’intensa tempesta di vento su parti dell’Europa sudoccidentale, con raffiche molto forti. Una profonda depressione con un intenso nucleo si sposta dall’Atlantico all’Europa sudoccidentale, creando una forte ciclogenesi sul Golfo di Biscaglia. Con la progressione della depressione, il ciclone ...

Allerta Meteo - potente tempesta nel weekend : prima forti piogge al Nord-Ovest - poi rischio alluvioni lampo e venti distruttivi al Sud [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un altro sistema in rafforzamento prenderà di mira parti dell’Europa centrale e occidentale alla fine di questa settimana, con importanti effetti sull’area interessata. L’area dalla Penisola Iberica alla Francia meridionale e all’Italia dovrà fare i conti con il peggio della tempesta che colpirà i Paesi da domani, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’Allerta per il maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Previsioni meteo 21 novembre - ancora temporali e pioggia sull'Italia : 5 regioni in Allerta : Che tempo farà domani, giovedì 21 novembre? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia sarà ancora alle prese con il maltempo. temporali e pioggia sono attesi soprattutto in Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Bolzano, dove la Protezione civile ha diramato allerta. E la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuove piogge - criticità arancione per le piene dei fiumi : “Per la giornata di giovedì 21 novembre si segnalano deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali. Si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione: – nella zona F ai tratti vallivi del fiume Panaro e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena. – nella zona D al transito della piena del fiume Reno nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia. ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla fino alle 20 : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso nella notte un nuovo bollettino, con il quale l’allerta rossa e arancione decretata su vari Bacini Idrografici è stata derubricata a Stato di Attenzione per criticità sulla rete idraulica principale e criticità Idrogeologica (allerta gialla), valido fino alle ore 20 di oggi su tutto il territorio ...

Previsioni meteo 20 novembre : Allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei fiumi : E' stata confermata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Prosegue il maltempo anche in Veneto, mentre nel resto d'Italia meteo in miglioramento.

Allerta Meteo - i bollettini della protezione civile : allarme ROSSO anche Mercoledì 20 Novembre in pianura Padana : Allerta Meteo – anche domani, Mercoledì 20 Novembre, sarà allarme ROSSO nel cuore della pianura Padana, in Emilia Romagna, per le piene dei fiumi dopo il maltempo degli ultimi giorni: lo ha decretato la protezione civile nazionale negli appositi bollettini di criticità idrogeologica emessi oggi. Pesanti anche i bollettini di vigilanza Meteorologica nazionale, che evidenziano la persistenza del maltempo in modo particolare al Nord/Est e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora allarme rosso per la piena dei fiumi : Confermata per domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da Allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Il grado elevato di Allerta è giustificato dalle rotture arginali tuttora presenti (l’Idice a Budrio e il canale diversivo Burana a Finale Emilia, Modena) e dalla propagazione delle piene nelle zone di valle tra il pomeriggio ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla a Sud e nelle Isole : Prosegue il codice giallo per Meteo anche domani, mercoledi’ 20 novembre, nella maggior parte delle province toscane quando sono attese precipitazioni sparse, piu’ probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e nelle aree adiacenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Arcipelago e costa centro-meridionale. Per queste zone la Soup della protezione civile della Regione ha emesso un codice giallo, limitato ...

Allerta Meteo - in Toscana i sindaci della costa contro la Regione : “Scaricabarile sui Comuni - non possiamo valutare da soli i rischi” : Dopo il fine settimana di paura sull’asse Firenze-Pisa-Livorno per la piena dell’Arno, in Toscana tornano le polemiche sul sistema di Allerta dei Comuni, finito sotto la luce dei riflettori nell’alluvione di Livorno di due anni fa che provocò 8 morti. Tutto è iniziato sabato quando i sindaci del sud della provincia di Livorno guidati da quello di Cecina, Samuele Lippi (Pd), hanno denunciato di essere stati “lasciati soli da governo e Regione” e ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nell’alto Piave e nell’area orientale fino a domani : Prosegue in Veneto l’ondata di maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora Allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di domani mercoledì 20 novembre, a causa delle precipitazioni che proseguiranno ...