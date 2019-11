Tassa sui rifiuti | batosta da 300 euro a famiglia | ma il picco è al Sud

Plastic tax - come funziona la Tassa che punta a incentivare produzioni più green. “Ricadute sui consumatori? Le aziende assorbano i costi” : Un’imposta di un euro per ogni chilo di Plastica monouso prodotta. Per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento da Plastiche e microPlastiche, uno dei più pericolosi per l’ambiente, in particolare per i mari. La Plastic tax prevista dalla legge di Bilancio, ora oggetto di variemendamenti anche di maggioranza che puntano a limitarne l’applicazione, nella forma attuale darebbe un gettito di 1 miliardo nel 2020 e 2,2 ...

Seggiolini anti-abbandono - Lega : “Governo mette le famiglie in difficoltà - è una Tassa sui figli” : Da oggi 7 novembre i Seggiolini salva bebè diventano obbligatori. La Lega è sul piede di guerra: "L'ulteriore beffa riguarda il contributo di 30 euro previsto dal Decreto fiscale: da oggi le famiglie devono acquistare i dispositivi mentre il contributo entra attende l'ennesimo decreto del Mit ancora non emanato".Continua a leggere

Fioramonti : 'Tassa sui voli aerei per finanziare l'istruzione pubblica' : Il Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti è intenzionato a proporre, attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio, una tassa sui voli aerei per trovare nuovi finanziamenti all'istruzione. Questo è ciò che ha dichiarato il ministro nel corso di una intervista rilasciata a Reuters. Fioramonti ha spiegato che con un aumento di due euro sui voli nazionali e cinque euro sui voli internazionali si potrebbe guadagnare qualche miliardo. La ...

Auto aziendali in Manovra - chi pagherà di più : Tassa triplicata sui modelli inquinanti (doppia per le altre) : Imposte triplicate sulle Auto che emettono più di 160 grammi di CO2 al chilometro. Raddoppiate per tutte le altre Autovetture, ad eccezione di ibride ed elettriche, sulle quali la tassazione non cambia

Evasione - previsto recupero di 8 miliardi in due anni : dal 2021 i premi per chi paga con carta. E sale la Tassazione sui giochi : Il superbonus per premiare chi utilizza la moneta elettronica invece del contante scatterà a partire dal 2021 e costerà 3 miliardi alle casse dallo Stato. Una cifra importante che ha reso inevitabile lo slittamento, perché per il 2020 la coperta delle entrate con cui finanziare la legge di Bilancio è corta. I proventi dalla lotta all’Evasione fiscale non raggiungeranno infatti i 7,2 miliardi annunciati a fine settembre nella Nota di ...

Manovra - la Tassa sui telefonini : il Pd fa cassa sulle sim - quali cellulari verranno stangati : Il Mef è ancora in divenire, eppure qualche certezza sta venendo fuori. Una di queste è la tassa sui cellulari: per ottenere le coperture di 3 miliardi per la legge di bilancio, dopo gli scontri per Quota 100 e cuneo fiscale, al Governo starebbero pensando di ritirare fuori l'imposta sulle sim. Seco

Tassa sui cellulari - cos'è e quanto ci costa : Così ora si parla anche di una Tassa sui cellulari. Il governo è al lavoro sul Documento programmatico di bilancio, una sorta di antipasto della prossima manovra finanziaria in arrivo entro fine anno. Tra l'atteso taglio del cuneo fiscale e il disinnesco delle clausole di salvaguardia che porterebbero ad un aumento dell'IVA al 25,2% da gennaio, l'obiettivo dell'esecutivo è trovare nuove coperture e reperire ...

Web tax - dal 2020 al via in Italia la Tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

Digital Tax - cos'è la Tassa sui colossi web/ Lotta anti-evasori vs Google-Fb-Amazon : Digital Tax, che cos'è la tassa contro i giganti del web, Google, Amazon, FB e non solo,: l'aliquota, la Lotta del Governo e l'attuazione della Manovra

Milena Gabanelli propone una Tassa sui versamenti : come vuole punire i risparmiatori : Anche la sinistrissima Italia giallorossa, quella che dichiara lotta dura senza paura allo sporco denaro contante, ha la sua ala sinistra. La frangia iper-intransigente, che coltiva un' idea della libertà fiscale, e della libertà in generale, che sarebbe senz' altro piaciuta a Iosif Vissarionovi Du

Manovra - Pd e M5s pensano a un taglio alle detrazioni sulle spese mediche : la Tassa sui malati : La coperta è corta. E rischia di saltare il fantomatico taglio, da 5 miliardi, del cuneo fiscale. Però il governo dovrebbe riuscire a racimolare oltre 1 miliardo per il rinnovo contrattuale degli statali. Nelle ore convulse che precedono la presentazione ufficiale della Nota di aggiornamento del Doc

Manovra - Salvini avverte : “Non permetteremo un aumento dell’Iva e una Tassa sui contanti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a dare battaglia per evitare che il governo metta in campo alcune misure con la prossima legge di Bilancio: "Aumenti dell'Iva e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo", avverte l'ex ministro dell'Interno parlando al Villaggio Coldiretti di Bologna.Continua a leggere

Alitalia - la Tassa sui voli garantisce una disoccupazione di lusso. E blocca gli aiuti per l’ambiente : Sei euro e 50 centesimi: a tanto ammontano le tasse sui biglietti aerei pagate dai passeggeri che prendono un volo in partenza dagli aeroporti italiani. Un importo cresciuto di oltre tre volte in poco più di dieci anni, da quando nel 2008 il decreto Alitalia del governo Berlusconi lo aveva fissato a 2 euro. La gran parte dei soldi incassati grazie all’Addizionale comunale sui diritti di imbarco (questo il nome ufficiale del balzello), 5 euro per ...

