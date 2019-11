John Peter Sloan | «Cosa non ho capito degli italiani? Salvini»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) È il più famoso insegnante di inglese in Italia, e con il suo manuale Instant English (Ed. Gribaudo, 2010), ha venduto oltre 300 mila copie nel nostro Paese ed è stato tradotto anche in Francia, Germania, Spagna, Polonia e Brasile. Ma, che oggi ha 50 anni e ha appena pubblicato Welcome to Italy (DeA Planeta, pagg. 170, E 16) un libro che celebra i suoi trent’anni in Italia, è molto di più di questo. Prima di tutto è un ragazzo che voleva andare lontano. Da Birmingham principalmente, che per un mezzo irlandese come lui, negli anni Settanta, non era così ospitale. Il solo svago da quei giorni grigi murato in casa è la chitarra, comprata mezza rotta e scordata, e la televisione, una scatola magica per evadere. A 16 anni, finalmente, sale sul traghetto, a Dover, e si mette a girare l’Europa, come busker, artista di strada, professione nobile in Gran Bretagna, considerato un ...

discoradioIT : Libri, ecco il nostro suggerimento della settimana - TargatoCN : 'Grazie allo scrittore John Peter Sloan' - cristinacip2 : RT @altriSuoni: Questa è musica che può far felici gli architetti. La linea che John Taylor suona con la mano sinistra (la cellula reiterat… -