Il caso Ilva della nostra politica estera si chiama Tripoli

Il bignami di Calenda per capire qualcosa sul caso Ilva : Carlo Calenda su Twitter ha pubblicato un video nel quale affronta “una discussione che si sta facendo surreale”, quella attorno allo stabilimento ex-Ilva di Taranto. Dal contratto vincolante ora non più vincolante dopo la decisione di “eliminare lo scudo fiscale”, alle inchieste e richieste della m

Ex Ilva - chi sono i magistrati che indagheranno sul caso ArcelorMittal : Tra i magistrati più seri ed esperti del Palazzo di giustizia milanese, Stefano Civardi e Mauro Clerici conoscono l’Ilva dal 2013, quando – mossi dalle indagini della Guardia di Finanza – scoprono operazioni sospette del gruppo Riva-Fire in Lussemburgo

Davanti al caso Ilva - ecco cosa fa la politica : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio

Luca Ricolfi sul caso Ex Ilva : "Renzi e Di Maio salvi - perché a pagare dazio saranno Pd e Zingaretti" : L'addio di ArcelorMittal dall'ex Ilva sta facendo vacillare un'alleanza già fragile. Molte delle colpe potrebbero ricadere sui Cinque Stelle non solo contrari allo scudo penale, ma anche incapaci nel prendere provvedimenti. Prima è toccato a Luigi Di Maio il ruolo di ministro dello Sviluppo economic

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza perché il tribunale risponda in 10 giorni : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Salvini si fa i selfie con i cavalli mentre in Senato si parla del caso Ilva : Matteo Salvini non ha partecipato ai lavori dell'Aula mentre in Senato di discuteva del dossier dell'Ilva di Taranto. In quel caso il leader del Carroccio ha preferito presenziare alla fiera dei cavalli di Verona. Eppure arrivando alla kermesse ha dichiarato: "Daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro".Continua a leggere

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Sondaggi politici - la Lega in continua ascesa e l’impatto del caso Ilva sugli elettori : Gli ultimi Sondaggi politici continuano a evidenziare tendenze di voto sempre più a favore del centrodestra, in primis alla Lega di Matteo Salvini. In questo caso, i consensi degli elettori verso leader e partiti emergono anche alla luce del caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, al centro del dibattito pubblico e politico dell'ultima settimana.continua a leggere

Titoli e aperture : i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola : Il governo è disponibile a concedere l'immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l'esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva. Il premier Conte: «È scattato l'allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale». Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell'azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l'azienda ...

Il fronte pentastellato contrario al decreto per risolvere il caso ex Ilva : Pesa il no di un nutrito gruppo dei senatori M5s sulla strada di un decreto per risolvere il caso ex Ilva. Un fronte composto perlomeno da una ventina di pentastellati guidato dall'ex ministro Barbara Lezzi che è contrario a qualsiasi ipotesi di un provvedimento ad hoc sullo scudo penale. "Se ArcelorMittal non ci sta allora si allarghi il confronto ad altre aziende, non possiamo farci minacciare così", spiega un senatore M5s. Anche per le ...

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...