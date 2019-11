Audi RS Q8 - A Los Angeles debutta la super Suv da 600 cavalli

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Venticinque anni di vita sono un bel traguardo per un brand sportivo. Perfetto, in un certo senso, per creare qualcosa di mai visto prima. Nel caso diSport, si tratta unaSuv al nandrolone, l'RS Q8, attesa su strada nei primissimi mesi dell'anno prossimo. Biturbo, 48 volt e disattivazione dei cilindri. Lasciamo a ognuno il proprio personale giudizio sull'estetica (adeguatamente pompata, come si conviene ad ognisportiva) e concentriamoci sulla tecnica. Che riprende, in gran parte, quella delle RS 6 Avant o RS 7 Sportback che dir si voglia: a spingere la RS Q8 ecco il solito V8 biturbo di quattro litri da 600 CV, accompagnati da 800 Nm costanti fra i 2.050 e i 4.500 giri. Le prestazioni? Quasi folli, specie se si sceglie il dynamic package plus, che porta la velocità massima a quota 305 km/h, facendoviare i 100 km/h dopo 3,8 secondi. Il mild-hybrid a 48V, ...

