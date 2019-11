Aias Sardegna | 1 200 dipendenti della onlus senza stipendio e 10 milioni di buco Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lavoratori da mesi, un’istanza fallimentare depositata in Tribunale per insolvenza nei confronti die fornitori, un’ipotesi di peculato e inadempimento in pubbliche forniture avanzata dalla Procura di Cagliari ed ora anche un’ispezione in arrivo, annunciata dal MinistroSalute Speranza. C’è tutto questo e molto altro nella storia di, branca regionale dell’Associazione nazionale spastici che gestisce nell’isola l’assistenza e la riabilitazione di pazienti non autosufficienti o con gravi handicap in un regime di semimonopolio di fatto. Ex feudo Dc da sempre in mano alla famiglia Randazzo,rappresenta un bacino di voti e di interessi che per oltre cinquant’anni ha influenzato, fuori e dentro il Consiglio Regionale, le scelte riguardanti interi segmentisanità privata nell’isola. Dapprima con il fondatore, Bruno Randazzo, ...

