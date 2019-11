Nuovo digitale terrestre | tutte le istruzioni per cambiare televisori con il bonus

Digitale terrestre - cambia di Nuovo. 8 famiglie su 10 dovranno sostituire i televisori. Ma si può chiedere il bonus tv in denaro : Ci risiamo, un po’ come accaduto nel passaggio dall’analogico al Digitale, bisognerà metter mano all’apparecchio (sostituendolo oppure dotandosi di un decoder) per non perdere il segnale. Cosa sta succedendo alle nostre tv? Vi basti sapere che i televisori stanno andando incontro a una lunga fase di transizione che, a partire dal 2020 e per chiudersi ufficialmente il 1° luglio del 2022, cambierà la modalità tecnica con la quale viene inviato e ...

Arriva il bonus tv per il Nuovo digitale terrestre : come funziona : Televisore (Getty Images) Nel 2022 si partirà ufficialmente con il digitale terrestre 2.0, e da dicembre Arriva il bonus tv per l’acquisto di nuovi dispositivi. Nella fase attuale di transizione, infatti, gli utenti dovranno già cominciare a provvedere alla sostituzione o all’adeguamento dei televisori per riuscire a ricevere il segnale del nuovo standard di trasmissione televisivo Dvb T2, e il governo ha così stanziato un fondo triennale da 151 ...

Microsoft - un browser per salvarci dal caos digitale. Arriva il Nuovo Edge : Il 15 gennaio l'azienda fondata da Bill Gates lancia l’ultima versione del software per navigare sul Web. Basata stavolta su tecnologia di Google, aiuta a proteggersi degli stessi colossi della Silicon Valley. "Dovremmo tutti chiederci quando abbiamo smesso di usare il web e...

Digitale Terrestre - dal 2020 entrerà in vigore il Nuovo standard DVB-T2 : La TV cambia ancora. Anni fa era arrivato il Digitale Terrestre, in nuovo segnale che aveva mandato in soffitta il vecchio analogico. I cittadini delle varie regioni italiane si erano dotati della scatoletta in grado di ricevere il nuovo segnale e le nuove frequenze. Successivamente sono arrivate le nuove Tv con il Digitale Terrestre incorporato. Adesso è pronta una nuova rivoluzione Digitale. Dal prossimo anno infatti arriverà il nuovo Digitale ...