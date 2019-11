Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Dopo i cali dei mesi scorsi, adell’hanno registrato due rialzi: rispettivamente +0,2 e +1% su base mensile. Per il, sottolinea l’, è il primo segno positivo dopo tre cali di fila in termini congiunturali. Nel confronto annuo però si rileva ancora una flessione: -1,6%. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva. Gliavevano messo a segno un aumento anche in, ma in luglio erano scesi in modo marcato (-2,9%). Discorso a parte per l’degli autoveicoli che segna un calo del 5,9% su base annua e vede scendere anche gli, con una diminuzione del 4,6%, che tuttavia nasconde “un dato positivo sulla componente estera“, dove, spiega l’Istituto di statistica, le commesse fanno registrare ilmaggiore da luglio 2018. Per l’, nonostante “il lieve incremento” ...

istat_it : A settembre fatturato industria +0,2% su mese e -1,6% in un anno; ordinativi +1% su agosto e +0,3% su base annua… - TutteLeNotizie : Industria, Istat: “A settembre fatturato in rialzo di 0,2% e ordini a +1% su agosto. Male l… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: Industria, Istat: “A settembre fatturato in rialzo di 0,2% e ordini a +1% su agosto. Male l’auto, ma commesse estere i… -