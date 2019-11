Tata Steel | taglierà 3 mila posti di lavoro in Europa | 15% forza lavoro

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Londra, 18 nov. (Adnkronos/Press) – Il gruppo siderurgico indianodiina causa della sovra capacità della sua produzione. Si tratta di circa il 15% della sua. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo che spiega la sua decisione con “la stagnazione della domanda in acciaio nell’Ue e le sovra capacità a livello mondiale che si è aggravata con le tensioni commerciali”. “Abbiamo in programma di cambiare il mondo in cui lavoriamo e vogliamo consentire un miglior processo decisionale. Queste misure ci permetteranno di far fronte all’attuale situazione del mercato”, commenta il Ceo diin, Henrik Adam. Oltre al taglio aidiil piano prevede un aumento delle vendite di acciai “di alto valore”, migliorando così il mix dei prodotti del gruppo....

