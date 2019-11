Samsung vuole battagliare con Xiaomi | Realme e HONOR con le aziende ODM

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 18 novembre 2019) La nuova generazione di smartphoneGalaxy A prevista per il 2020 sarà sviluppata daODM in Cina L'articoloconcon leODM proviene da TuttoAndroid.

CallSaulUS : RT @enricogei: Non ha #banner #pubblicità, il #download per #android è #gratis, è la #app per chi vuole #studiare #trading ! Se hai un #sa… - enricogei : Non ha #banner #pubblicità, il #download per #android è #gratis, è la #app per chi vuole #studiare #trading ! Se h… - AppleNews_it : RT @pcexpander: TIM vuole riscrivere la storia della telefonia italiana: supporto eSIM in arrivo per iPhone e iPad!#pcexpander #cybernews #… -