Per il lancio di PS5 Sony sta ascoltando il feedback dei fan su PS4

Google Stadia : 10 nuovi giochi Per il D1 e un gioco GRATIS al lancio : A partire da domani Google Stadia aprirà ufficialmente i battenti, il nuovo servizio di game streaming di casa Mountain View. Per tale occasione sono stati annunciati 10 nuovi giochi che saranno disponibili in vista del lancio di cui uno GRATIS. Google Stadia: I giochi disponibili da domani Attack on Titan: Final Battle 2 (Koei Tecmo) Farming Simulator 2019 (Focus Home Interactive) Final Fantasy XV (Square Enix) Football ...

Titoli e aPerture : le incognite della legge di bilancio sui quotidiani in edicola : L'analisi della legge di bilancio entra oggi nel vivo con la presentazione degli emendamenti in Commissione. Sarebbero un migliaio. Il premier Giuseppe Conte chiede alla maggioranza parlamentare di procedere rapida e soprattutto compatta: ma all'interno della compagine giallorossa non sembra esserci ancora l'intesa. L'indicazione del presidente del Consiglio è di arrivare in Parlamento a “tagliare” le tasse, a partire da quella sulle auto ...

Anthem Next : BioWare al lavoro Per un rilancio generale del gioco? : Negli scorsi mesi avrete sicuramente notato come Anthem si stia dimostrando quasi "morto" dal punto di vista della community e dell'engagement, tanto che lo si dava come progetto di fatto abbandonato, anche alla luce dei diversi pezzi grossi che hanno lasciato lo studio.Le ultime voci di corridoio vorrebbero in realtà gli sviluppatori di BioWare al lavoro per una sorta di reboot del gioco, una revisione generale di Anthem in vista di un suo ...

Manovra - Di Nicola (M5s) : “Soldi Per scuole a rischio sismico o non voto la legge di bilancio” : Un miliardo per mettere in sicurezza le scuole. Oppure alla Manovra mancherà un voto al Senato: quello di Primo Di Nicola. L’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all’esecutivo con un post su facebook. “Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole a rischio sismico in zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura ...

Anthem : BioWare al lavoro Per un rilancio generale del gioco? : Negli scorsi mesi avrete sicuramente notato come Anthem praticamente morto dal punto di vista della community, tanto che lo si dava come progetto di fatto abbandonato, anche alla luce dei diversi pezzi grossi che hanno lasciato lo studio.Ebbene, come possiamo vedere, le ultime voci di corridoio vorrebbero gli sviluppatori di BioWare al lavoro per un restauro completo del gioco, una revisione generale di Anthem in vista di un suo rilancio.La ...

Lancio di uova contro Salvini : una condanna e sei assoluzioni a ImPeria : Fabrizio Tenerelli Sei dei manifestanti dei centri sociali sono stati assolti per il Lancio di uova e soltanto uno è stato condannato. Sono passati circa quattro anni e mezzo, da quando Salvini fu oggetto di una dura contestazione, a margine della propria visita a Imperia La carta igienica non è un oggetto pericoloso: così sei dei sette attivisti dei centri sociali a processo per il Lancio di uova contro il leader della Lega Matteo ...

Sicilia : Fp Cgil - 'in legge bilancio risorse scarse Per Vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo l’incontro avuto con l’attuale governo, abbiamo la piena consapevolezza che le risorse economiche, previste nella prossima legge di bilancio per il rinnovo del contratto dei Vigili del fuoco e per la specificità del lavoro, saranno scarse e le aspettative a dir p

Sicilia : Fns Cisl - 'in legge di bilancio risorse Per vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "In questo Paese i vigili del Fuoco hanno scarse garanzie e tutele rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e non vengono valorizzati né dal punto di vista retributivo né da quello previdenziale". Così Mimmo Ballotta, segretario generale Fns Cisl Sicilia,

Ecco il trailer di lancio di Last Labyrinth - il puzzle adventure di ex sviluppatori di ICO e The Last Guardian Per PSVR : Last Labyrinth, l'escape-adventure per PlayStation VR è disponibile da oggi e, per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale.Per chi non lo sapesse, Last Labyrinth propone un mix di puzzle e adventure game e si tratta di un gioco che vanta tra i suoi creatori ex sviluppatori di ICO e The Last Guardian.Ecco come descrive il gioco il produttore / director Hiromichi Takahashi: "Last Labyrinth è un gioco di avventura e fuga in ...

A2A - Oscar di bilancio Per la migliore dichiarazione non finanziaria : A2A ha ricevuto il Premio Speciale "Oscar di bilancio per la dichiarazione non finanziaria" durante la cerimonia della 50esima edizione

Maltempo - Coldiretti : bilancio danni nei campi - Persi milioni di euro : milioni di euro di danni nelle campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con piante sradicate, serre divelte, ortaggi distrutti e frutteti affogati anche dall’acqua del mare sulle isole attorno a Venezia. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Veneto alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata alla Campania e ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a ...

Gylt : il survival horror in esclusiva Per Stadia si mostra nel trailer di lancio : Quando Google Stadia verrà lanciato il 19 novembre, ci sarà esattamente un solo gioco disponibile esclusivamente sulla piattaforma e in nessun altro posto. Si tratta di Gylt, il survival horror di Tequila Works.Gylt racconta la storia di Sally, una ragazza che sta cercando il cugino scomparso. Lo sfondo è una città malinconica che si anima con ogni sorta di orrori indicibili. Sally usa torce ed estintori per liberarsi dei mostri. Le influenze ...

Acciaio - British Steel comprata dal gruppo cinese Jingye. “Pronti a investire 1 - 2 miliardi Per rilancio e riduzione impatto ambientale” : La Cina, i cui prodotti a basso costo hanno contribuito alla crisi dell’Acciaio europeo, inizia a fare le sue mosse per rilevare i player andati fuori mercato. Lunedì è stata ufficializzata l’acquisizione di British Steel, azienda britannica da mesi in amministrazione controllata, da parte del gruppo cinese Jingye. Il presidente di Jingye, Li Ganpo, ha incontrato a Londra la ministra delle Attività Produttive Andrea Leadsom, che gli ha ...

Iv : Renzi - ‘il 15 a Torino ‘Shock!’ - proposte Per rilancio economia’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “C’è un dato di fatto oggettivo. La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio ‘ su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax ‘ ma la situazione di incertezza sugli investimenti. Per questo do a tutti appuntamento a Torino, venerdì 15 novembre, alle ore 15.30 al Teatro dei ragazzi. Ci sarà anche la diretta Facebook”. ...