Paolo Brosio | “Vado a casa!” Barbara d’Urso lo gela a ‘Live’ | la reazione

Live non è la D’Urso - si parla di preti che abusano di minori. Paolo Brosio choc : «Chi se ne frega» : Live non è la D’Urso, si parla di preti che abusano di minori, Paolo Brosio choc: «Chi se ne frega». Si accende il dibattito nel salotto serale di Barbara d’Urso, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, su tutti Paolo Brosio che non ci sta e nella difesa estrema della Chiesa fa uno scivolone e viene rimproverato anche dalla D’Urso. Nella prima parte di Live non è la D’Urso si parte con lo scandalo delle suore ...

Lettera aperta di Paolo Brosio : “A Live non è la D’Urso le mie parole sono state distorte da una schiera di opinionisti” : Riceviamo e pubblichiamo: Ieri sera ho partecipato alla trasmissione Live NON E’ LA D’Urso condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 dove è stato affrontato l’argomento delle suore incinte in Sicilia, di alcuni presunti episodi di violenze e di pedofilia che sarebbero stati posti in essere da sacerdoti delle diocesi italiane, e ancora di altri episodi di preti che sono stati scomunicati perché si sono sposati con altri uomini e che ...

Paolo Brosio dalla D'Urso : "I preti pedofili? Chi se ne frega". Poi fa marcia indietro : Ha fatto discutere una frase pronunciata da Paolo Brosio nel salotto di Barbara D’Urso. Il tema era “sesso e chiesa”. Sulla scia degli ultimi avvenimenti di cronaca, tra cui due suore rimaste incinte, si discuteva del celibato dei preti e degli abusi sui minori. “Ci sono 600mila suore e 500mila preti, talvolta la passione per la carne è più forte. Siamo nei piccoli numeri, se questa bella ragazza vuole ...

Live Non è la D’Urso - Paolo Brosio : “Preti che abusano di minori? Chi se ne frega di questi casi” : Sesso e Chiesa. È stato questo il tema su cui si è dibattuto lunedì sera nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“: in studio c’era da una parte chi accusava il Vaticano di nascondere gli episodi di abusi su minori e di suore e preti che praticano sesso consenziente, mentre dall’altra c’era chi lo difendeva a spada tratta come Paolo Brosio. Proprio quest’ultimo, preso dalla discussione, ...

Pomeriggio 5 - Paolo Brosio : “La santità non è trombare”. Barbara D’Urso lo rimprovera : “Non fare il cretino” : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 è andato in scena un acceso dibattito sul tema del celibato imposto ai preti cattolici. Ospiti in studio c’erano Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio che non se le sono mandate a dire. “Il prete fa la promessa di celibato, il frate francescano fa promessa di castità, punto!“, ha incalzato Brosio in difesa delle tradizioni cattoliche. “Il Vangelo non dice nulla su questo ...

