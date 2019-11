Nessuno lo vuole accompagnare al ballo di fine anno perché è down | lo invita la più bella

Spagna immobile al voto. L’unica soluzione che Nessuno vuole : la grande Coalizione : Le quarte elezioni in quattro anni, le seconde nel giro di otto mesi, si sono concluse in Spagna con un'unica certezza: Il Partito socialista di Pedro Sánchez ha vinto di nuovo, ma l'instabilità politica è diventata sistemica. Indette dal presidente del governo facente funzioni, il socialista Pedr

I "figli dell'Isis" : i tanti Alvin cresciuti nell'inferno del Califfato. E che ora Nessuno vuole : Per una storia a “lieto fine” ve ne sono centinaia, migliaia di altre che attendono un “happy end” che non arriva e, forse, non arriverà mai. È la storia dei “figli dell’Isis”. La vicenda a lieto fine è quella di Alvin Berisha, 11 anni. Sei anni fa il bambino è stato sequestrato e portato via dall’Italia dalla madre, radicalizzatasi via web in Italia e partita per la ...

Dopo Dalla - Cremonini : Bologna dedica le luminarie alla sua "Nessuno vuole essere Robin" : Dopo il successo dell’anno scorso con le luminarie natalizie di via D’Azeglio dedicate a Lucio Dalla con ‘L’anno che verrà’, Bologna replica l’iniziativa dedicandole, quest’anno, a Cesare Cremonini.Il Consorzio dei commercianti di via d’Azeglio, in accordo con il Comune di Bologna e la Fondazione Sant’Orsola e con il supporto di Live Nation ha chiesto a Cremonini la possibilità ...

Verona - il centrodestra ora vuole denunciare Balotelli : “Allo stadio Nessuno udiva cori razzisti” : Diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e "tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente". Si tratta della proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale veronese Andrea Bacciga della lista di centrodestra "Battiti per Verona" dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia.Continua a leggere

Conte difende Renzi : “Nessuno sta pensando al voto - non vuole far cadere governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mette in dubbio la buona fede di Matteo Renzi e si dice convinto che il leader di Italia Viva non sta pensando a far cadere il governo e a tornare al voto: “Nessun sospetto, dobbiamo lavorare concentrati. Queste sono ricostruzioni, fantasie, fermarsi a fare queste elucubrazioni non ha molto senso".Continua a leggere

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

League of Legends - Riot Games precisa : "Nessuno vuole vietare agli altri di dire Hong Kong" : Sembra che le polemiche attorno alle rivolte di Hong Kong non si stiano placando, anzi, tutto il contrario. Come ormai vi sarà noto, Blizzard si trova nell'occhio del ciclone dopo che la società ha deciso di sospendere un giocatore di Hearthstone che ha dichiarato durante una diretta streaming di appoggiare la protesta che sta avvenendo ad Hong Kong.In favore del giocatore è arrivato il sostegno non solo di molti giocatori, ma anche di società ...

Uffizi - Schmidt rinuncia a guidare il Kunst di Vienna. Ma Nessuno sapeva della candidatura. Franceschini lo gela : “Vuole il bis? Chiarisca” : nessuno lo sapeva, né a Roma né a Firenze. Nemmeno i vertici del ministero dei Beni Culturali, che infatti sono rimasti interdetti. La notizia è arrivata, via Brennero, dalla stampa austriaca: martedì i quotidiani Die Press e Wien of Art scrivono che l’attuale direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha rinunciato all’incarico di guidare il Kunsthistorisches Museum di Vienna con una telefonata, nonostante due anni fa l’annuncio ufficiale ...

Def : Franceschini - ‘su Iva litigi inventati - Nessuno vuole aumentarla’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Avviso ai naviganti: la smania quotidiana di visibilità logora i governi. Già visto tutto. Si inventano litigi sull’Iva, quando nessuno vuole aumentarla, solo per avere qualche riflettore acceso. Il Pd sceglie la serietà e si impegna sul cuneo fiscale per aumentare gli stipendi”. Lo scrive su twitter Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e capo delegazione Pd nel governo. ...

Clima - Fassina : “Greta Thunberg? Insopportabile ipocrisia intorno a lei. Fa figo lodarla ma Nessuno vuole cambiare la realtà” : “E’ evidente che la questione ambientale è drammatica e l’effetto che ha avuto Greta Thunberg è stato straordinariamente positivo. Tuttavia, trovo molto preoccupante il conformismo di questo sostegno universale. E’ la prova che si vuole cambiare tutto per non cambiare niente“. Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu e promotore del movimento Patria e Costituzione, rispondendo nel corso della trasmissione ...

Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona - ma De Laurentiis non vuole rinunciare a Nessuno : Eric Abidal, team manager del Barcellona, era presente in tribuna domenica a Lecce per questioni che riguardano il club pugliese. Ma secondo i quotidiani c’erano anche altre ragioni dietro la sua presenta. Abbiamo già scritto, come riportava il Mundo Deportivo, che il Barcellona non nasconde le sue attenzioni nei confronti di Fabian Ruiz. La Gazzetta infatti riporta L’ha seguito con attenzione riempiendosi gli occhi nel vederlo ...