Cloud PBX di NFON | una comunicazione efficace | che azzera i costi della linea telefonica

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il centralino insta già rivoluzionando il processo aziendale di quasi 13,6 milioni di utenti in tutta Europa. I benefici a livello economico e qualitativo sono alla basesua scelta, a discapito di un centralino tradizionale. Questo servizio funzionale e moderno viene offerto da, l'unico provider di servizi inPBX paneuropeo. Basta avere una connessione a internet per addentrarsi nel fantastico mondo del centralino virtuale. Conbasta aie alle installazioni hardware, con l'offerta del centralino in, propone ai suoi clienti un'alternativa vantaggiosa perre ifissi. Negli ultimi anni idel centralino tradizionale sono diminuiti, grazie all'ingresso nel mercato delle telecomunicazioni delle tariffe flat. A ogni modo, le spese sono sempre rimaste elevate, visto che queste tipologie ...

