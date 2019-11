VIDEO Moto3 | GP Valencia 2019 | highlights e sintesi della gara

Moto3 – Paura a Valencia - sventola la bandiera rossa : moto in fiamme - bruttissimo colpo per Dennis Foggia [VIDEO] : Paura per Dennis Foggia poco dopo la partenza del Gp di Valencia di moto3: pilota fortunatamente cosciente, trasportato al centro medico Momenti di apprensione per Dennis Foggia pochi minuti dopo la partenza del Gp di Valencia di moto: il giovane pilota dello Sky Racing Team è stato preso in pieno ed è finito rovinosamente a terra. Dopo un ritardo della partenza per dell’olio sulla pista, la gara è stata interrotta per bandiera rossa ...

VIDEO Moto3 - GP Malesia 2019 : il commento del capotecnico di Vietti sulla gara : Bellissima gara conclusa con molto amaro in bocca da parte di Celestino Vietti, protagonista indiscusso del Gran Premio della Malesia 2019 nella classe Moto3. Il rookie dello Sky Racing Team ha battagliato a lungo con Lorenzo Dalla Porta per la vittoria a Sepang ma nell’ultimo giro ha perso terreno nei duelli ed è scivolato fino alla quinta piazza conclusiva sul traguardo. Vietti è 7° dopo questa prova nel Mondiale e a Valencia punta al ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ecco cosa ho sbagliato nell’ultimo giro” : Mastica amaro Celestino Vietti per il successo mancato nel corso del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto3. Il portacolori dello Sky Racing VR46 team ha provato a dire la sua nel corso dell’ultimo giro, mettendosi a condurre, ma in un paio di curve non è stato perfetto, non sempre per colpa sua, e ha quindi concluso solamente al quinto posto a 902 millesimi dalla vittoria e a 99 dal podio. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di ...

VIDEO Moto3 - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Ramirez in pole position - Dalla Porta 7° : Marcos Ramirez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, domani lo spagnolo scatterà al palo nella gara della Moto3 che andrà in scena sul circuito di Sepang. In qualifica è riuscito a precedere Suzuki e McPhee mentre Lorenzo Dalla Porta, fresco Campione del Mondo, partirà Dalla settima piazzola. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Malesia 2019. VIDEO highlights QUALIFICHE GP ...

VIDEO Moto3 - GP Malesia 2019 : gli highlights ed i momenti salienti delle prove libere : Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della Moto3 hanno eletto ben tre piloti nipponici nelle prime quattro posizioni. Davanti a tutti Kaito Toba in 2:12.466, quindi Tatsuki Suzuki secondo e Ayumu Sasaki quarto. Tra di loro si è infilato Darryn Binder, mentre è quinto il primo degli italiani: Andrea Migno. Sesto tempo per Aron Canet, mentre il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta è 13esimo a 558 millesimi. ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta primo italiano a vincere il Mondiale Moto3! In Australia il trionfo : Un giorno che non potrà mai dimenticare Lorenzo Dalla Porta. Il 22enne, nativo di Prato, corona il suo sogno e vince il Mondiale 2019 di Moto3 a Phillip Island (Australia), aggiudicandosi la gara Australiana e festeggiando nel migliore dei modi il suo primo iride in carriera. Terza vittoria per lui in quest’annata magnifica, costellata da 10 podi. E’ stato il più continuo Lorenzo e ha vinto il campionato con pieno merito. Si tratta ...

VIDEO Moto3 - GP Australia 2019 : gli highlights della gara di Phillip Island. Il trionfo mondiale di Lorenzo Dalla Porta : Lorenzo Dalla Porta ce l’hai fatta. Phillip Island, nella lontana Australia, si è tinta d’azzurro grazie allo scricciolo toscano della Moto3, vittorioso della singola tappa (terzo sigillo dell’anno) e soprattutto del titolo iridato. Mai nessun rappresentante del Bel Paese aveva raggiunto questo obiettivo in questa categoria, introdotta nel 2012 al posto della mai dimenticata 125cc. Era stato Andrea Dovizioso l’ultimo a ...

VIDEO Moto3 - qualifiche GP Australia 2019 : gli attimi salienti. Ramirez svetta su Canet - Dalla Porta sesto : Una sessione davvero imprevedibile e ricca di colpi di scena quella delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di Moto3. Prima la pioggia, che ha cominciato a cadere poco prima del via della Q1, e poi dell’olio in pista hanno aggiunto ulteriore pepe alla bagarre tra i piloti ma alla fine a sorridere è stato per la prima volta in carriera lo spagnolo del Team Leopard Marcos Ramirez, davanti al connazionale Aron Canet (KTM). ...

VIDEO Moto3 - GP Australia 2019 : gli highlights delle prove libere di Phillip Island : Anche nel venerdì di Phillip Island si ripropone il duello tra Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta, pronti a contendersi il titolo anche nel corso del fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, conclude in vetta la FP2 precedendo proprio il toscano con 281 millesimi di distacco, quindi troviamo Albert Arenas e Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere le emozioni della Moto3, con una FP1 sul bagnato e la FP2 di ...

VIDEO GP Giappone Moto3 2019 : Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna : Una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone di Moto3 2019, che Lorenzo Dalla Porta si porterà nella mente e nel cuore davvero a lungo. Il pilota toscano, infatti, domina la prova di Motegi, approfitta del ko del suo rivale Aron Canet e allunga a +47 punti in classifica generale. Il modo migliore per onorare la memoria della nonna scomparsa di recente. Il Portacolori del team Honda Leopard sottolinea anche un tributo alla sua squadra. ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

VIDEO Niccolò Antonelli Moto3 - GP Giappone 2019 : “Una pole splendida - un vero sogno” : Niccolò Antonelli centra una pole position strepitosa nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3. Il pilota romagnolo festeggia nel migliore dei modi il rientro in pista dopo la caduta di Misano, e ammette come questo risultato fosse completamente inatteso. Andiamo a sentire le sue parole a caldo. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Niccolò Antonelli alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca ...

VIDEO Andrea Migno Moto3 - GP Giappone 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - se il venerdì portasse punti…” : Andrea Migno è stato il più rapido nella seconda sessione di prove libere a Motegi ed ha così concluso davanti a tutti il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 nella classifica combinata della Moto3. Il romagnolo del Team Mugen Race si è issato in testa col tempo di 1’56″742 precedendo due specialisti del time-attack come lo spagnolo Marcos Ramirez e lo scozzese John McPhee. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : aggiornamenti dalla clinica mobile sull’infortunio di Salac : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend di Motegi per Filip Salac, protagonista di una brutta caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Il pilota ceco è stato sbalzato dalla sua KTM del Team Redox PruestelGP con un violento high-side che lo ha costretto a concludere anzitempo il turno per effettuare degli accertamenti al centro medico della ...