Nilufar Addati | ex U&D | lascia una dedica a casa di Giordano | ' Non me ne sono mai

News UeD - Nilufar Addati e Giordano insieme : il gossip spiazza : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne sorpresi a cena insieme: c’è del feeling? Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno formato una delle coppie più amate dal pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne. Tuttavia i due, dopo un anno di relazione, hanno deciso di lasciarsi definitivamente per via delle tante incompatibilità caratteriali. E ovviamente la loro separazione ha gettato nella disperazione più totale i loro ...

Nilufar Addati - ex U&D - confida : 'Con Giordano civiltà - il GF Vip non mi farebbe bene' : Il giorno successivo all'avvistamento di Giordano Mazzocchi in dolce compagnia, arrivano le parole di Nilufar Addati a fare finalmente chiarezza sul loro rapporto. L'ex tronista di Uomini e Donne, interpellata in radio sul gossip che la vorrebbe di nuovo vicina al romano, ha fatto sapere di avere con lui soltanto rapporti civili. In merito al suo chiacchierato ingresso nella Casa del GF Vip, invece, la napoletana ha ammesso di non considerarla ...

Nilufar Addati - ex U&D - in un'intervista taglia corto su Mazzocchi : 'Rapporti civili' : Nilufar Addati è stata intervista dai microfoni di Radio Italia Anni 60. Nel programma radiofonico la giovane è tornata a parlare del rapporto con il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Fino a qualche giorno fa, giravano delle voci di rumors su un ipotetico ritorno di fiamma tra l’ex tronista partenopea e Giordano. Durante l’intervista gentilmente concessa al programma radiofonico ''Turchesando'', la ragazza ha tagliato corto: “Abbiamo dei ...

Nilufar Addati scambia cuori col fratello di Giordano - Nicole beccata con Andrea Damante : Tra le coppie più chiacchierate delle ultime edizioni di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Nilufar e Giordano, i quali ormai da un bel po' di tempo si sono detti addio e hanno scelto di voltare definitivamente pagina. I due, però, pare che siano rimasti in buoni rapporti dato che sono stati beccati più volte assieme e in queste ore l'ex tronista ha anche commentato un post del fratello del suo ex fidanzato. Riflettori ben ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - ex U&D - avvistati di nuovo insieme a Milano : Non accennano a placarsi i gossip su due ex protagonisti di Uomini e Donne che sembra si stiano pian piano riavvicinando: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Da un mese a questa parte, infatti, la napoletana e l'ex compagno sono stati avvistati uno accanto all'altra in più occasioni, l'ultima qualche ora fa: è la città di Milano a fare da scenario a quello che sembra essere un possibile ed attesissimo ritorno di fiamma. Nilufar e Giordano ...

Nilufar Addati attaccata sul web per la vacanza in barca : L'ex tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati, ha risposto a chi ha riportato sul suo profilo Instagram delle critiche rivolte all'intera categoria dei tronisti. Nilufar Addati, una delle ex protagoniste di Uomini e donne più chiacchierate in rete, è finita nel mirino delle critiche social, dopo aver reso noto di aver trascorso una vacanza all'insegna del sano relax in barca.\\ Nello specifico, Nilufar ha fatto sapere di essere a ...

Nilufar Addati di Uomini e Donne in ospedale... ecco come sta : Solo qualche giorno fa Nilufar Addati finiva al centro del gossip per uno scatto a dir poco sensuale. La ex tronista ha condiviso una foto che la ritrae su una terrazza di Parigi con indosso solo un basco nero. Le unghie bianche e il rossetto rosso a contrasto, il gomito a coprile il seno nudo e il tatuaggio in vista sul fianco. Una foto nell’insieme bella, artistica e affatto volgare che ha chiaramente scatenato i suoi tanti follower. Ma oggi ...