Le Mans 66 | la rivalità tra Ford e Ferrari si prende il grande schermo

(Di sabato 16 novembre 2019) Serena Nannelli Non solo una pagina di storia dello sport ricostruita in maniera impeccabile ed emozionante, ma anche un inno all'amicizia e il racconto della lotta tra talento e marketing. "Le66" di James Mangold racconta una storia vera, quella che all'inizio degli anni '60 vide laprogettare un'auto in grado di sfidare il predominio dellenella celebre corsa della durata di 24 ore di Le.Nel film, uno di quelli dal fascino vecchio stampo, l'epica sportiva si mischia al racconto biografico e le oltre due ore e mezza di durata scorrono via, ricche di vibrante spettacolo.Si inizia nel 1963, anno in cui il fallito tentativo delladi acquistare il marchio italiano acuisce la già marcatatra le due case automobilistiche. HenryII decide di far costruire una vettura in grado di spuntarla sulle altre nella 24 ore di Le, gara ...

