Tatler Magazine dei The Struts da oggi in radio per celebrare 310 anni della rivista

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019)dei Theè dain rotazionefonica. Il nuovo singoloband di Luke Spiller prende il nome dalla popolarefondata da Richard Steele nel 1709, che dal 1901 ha cambiato linea editoriale passando dalla politica alla cronaca rosa, il gossip e tutto il materiale che mettesse in risalto il glamourupper class. Il loro brano è stato ufficialmente approvato dalla redazione come colonna sonora ufficiale peri 310dalla sua fondazione ed è incluso nell'ultimo disco Young&Dangerous. I Thesono la faccia più glamour del revival rock, una corrente che ripropone le sonorità e le scelte discografiche deglid'oromusica del Diavolo, che tra i nomi più importanti include i Greta Van Fleet (spesso paragonati ai Led Zeppelin) e che negli ultimi 10ha visto emergere nuovi fenomeni musicali come i The ...

OptiMagazine : Tatler Magazine dei @TheStruts da oggi in radio per celebrare 310 anni della rivista (video, testo e traduzione)… - Radiomusikblog : Oggi è uscito in tutte le radio italiane il nuovo singolo degli Struts... certo che l'ascendenza dei Queen è clamor… - verymell : RT @SilverMusicR: THE STRUTS “TATLER MAGAZINE” #15novembre Ascoltalo qui -