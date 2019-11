Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | big match Milan-Juventus | Fiorentina in trasferta a

Calcio femminile - Calendario sesta giornata Serie A 2019-2020 : orari - tv - streaming e programma : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, da disputarsi tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Si partirà sabato 16 con quattro gare, una alle 12.30 e tre alle 14.30, mentre domenica 17 si giocheranno le restanti due, una alle 14.30 e l’altra alle 15.00. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sesta giornata della Serie ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le azzurre vincono e convincono contro Malta - ma la Danimarca fa paura : La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini chiude l’anno nel modo migliore. Le azzurre, a Castel di Sangro, archiviano la pratica contro Malta e si impongono 5-0, portando a sei i successi consecutivi nel Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 ed a 18 i punti guadagnati. Vetta della graduatoria dunque per le italiane e crescita evidente sul piano del gioco, dopo gli stenti iniziali. Le ragazze del Bel Paese, infatti, ...

La Roma Calcio femminile vince il derby : 2-0 alla Lazio : Roma – Esordio stagionale in Coppa Italia per la Roma Calcio Femminile, che nel girone eliminatorio affronta la Lazio a Formello. Le speranze di qualificazione agli ottavi di finale sono appese a un filo per le biancocelesti, che dopo il 4-1 incassato in casa del Napoli devono vincere il derby e sperare in una vittoria giallorossa ai danni delle partenopee nell’ultima giornata, con un occhio di riguardo alla differenza reti. Al ...

LIVE Italia-Malta 5-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre travolgenti. In gol Cernoia - Sabatino - Giugliano e Greggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: ITALIA 5-0 MALTA. 90+3′ GREEEEEEGGI! CON UN SUPER SINISTRO PER IL 5-0. Sventola clamorosa della centrocampista della Roma che, a tempo scaduto, trova il suo primo gol in nazionale. 90+2′ Rosucci ci prova al volo da fuori. Tentativo che si perde sul fondo. 90′ Saranno 3 i minuti di recupero. 89′ Punizione di Cernoia nel mucchio: Xuereb ancora ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre in dieci per l’espulsione all’indirizzo di Manuela Giugliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ L’Italia si ritrova in dieci e un po’ in confusione, visto che ha perso uno dei suoi metronomi a centrocampo. Vediamo quale sarà la reazione. 71′ Manuela Giugliano VIENE ESPULSA. La direttrice di gara la ammonisce per la seconda volta: evidentemente nessuno della quaterna arbitrale aveva dato il permesso all’azzurra di rientrare sul campo. Brutta notizia: non ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : ripartenza a ritmo blando. Azzurre non ancora pericolose nel secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Scocca l’ora di gioco. Fallo su Cernoia. Partita che si è sporcata dal punto di della bellezza e dell’efficacia per l’Italia. 57′ secondo cambio per l’italia: esce Galli, entra Greggi. 54′ Girelli viene colta in fuorigioco. 52′ Inizio spezzettato di ripresa. Sostituzioni, interruzioni e falli non agevolano il ritmo. 51′ Rosucci commette ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Cernoia due volte - poi Sabatino e Giugliano. Italia nettamente in vantaggio all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo venticinque minuti di fatica, l’Italia di Milena Bertolini sblocca la contesa contro Malta e nel finale di frazione dilaga andando a segno due volte con Valentina Cernoia e poi con Daniela Sabatino e Manuela Giugliano. Il primi tempo a Castel di Sangro si chiude quindi sul 4-0. Al momento il piano-partita, che prevedeva una larga vittoria, è rispettato. Vedremo se nella ripresa il ...

LIVE Italia-Malta 3-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : doppietta di Cernoia e gol di Sabatino. Volano le azzurre prima del riposo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44′ Un minuto, più recupero, alla fine del primo tempo. 42′ SABATINOOOOOOOO PER IL 3-0 DELL’ITALIA! Zampata dall’attaccante del Sassuolo, che sfrutta al meglio il prezioso traversone della Girelli per andare a segnare ancora dopo la doppietta di Benevento contro la Georgia. 40′ Si riprende, sembra tutto ok. La terzina ha superato la contusione subita ...

LIVE Italia-Malta 1-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre avanti grazie alla punizione perfetta di Valentina Cernoia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36′ Il campo regge ancora molto bene, ma la pioggia rende difficoltosa la trasmissione del pallone. Più difficile costruire occasioni da rete. 33′ Cernoia, oggi ci prova da tutte le posizioni: Xuereb blocca senza problemi. 31′ Fallo di Zammit su Giugliano. 29′ L’Italia non vuole fermarsi. Continua a spingere. 27′ CernoiaAAAAAAAAAAAAAA! ITALIA 1-0 MALTA. ...

LIVE Italia-Malta 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre intrappolate dalla gabbia tattica delle maltesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Pioggia battente ora a Castel di Sangro. Punizione invitante per l’Italia dai 25m. 25′ Ammonita intanto Cristiana Girelli per una manata ai danni della Flask. La numero dieci ha provato a giustificarsi con la direttrice di gara spiegandole che il suo era un tentativo di protezione della palla. 23′ Sinistro dalla distanza di Cernoia…Xuereb, in due tempi, ...

LIVE Italia-Malta 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Sabatino subito vicina al gol del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Ammonita intanto Giugliano per una trattenuta su Theuma, nel cerchio di centrocampo. Inevitabile il provvedimento arbitrale. 7′ Palla dentro da destra di Giugliano per Sabatino, la numero nove non trova l’appuntamento con il gol 6′ Angolo per l’Italia, nulla di fatto. 5′ Sabatino! La sua conclusione, al termine di una bellissima combinazione ...

LIVE Italia-Malta 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Boattin e Fusetti titolari. A Castel di Sangro serve una goleada azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 14.00 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultime informazioni dagli allenatori. h 13.55 Il match d’andata, disputato poco più di un mese fa, vide l’Italia imporsi per 0-2 in trasferta. h 13.50 Non è un aspetto da sottovalutare, prima degli scontri diretti contro la Danimarca, quello riguardante la differenza reti: l’Italia al momento ha realizzato 14 gol ...

LIVE Italia-Malta Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre con tante assenze - ma obbligate a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Italia-Malta – La presentazione di Italia-Malta Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Malta, sesto match del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro le azzurre andranno a caccia del sesto successo consecutivo per rafforzare il primato nel proprio raggruppamento e dare continuità ...

Italia-Malta oggi - Calcio femminile : orario d’inizio - come vederla in tv - probabili formazioni : oggi, martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. La squadra di Milena Bertolini, dopo l’incontro vittorioso contro la Georgia, andrà a caccia del sesto successo consecutivo. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro le azzurre vorranno confermarsi a punteggio pieno, per arrivare agli scontri ...