X019 | Aaron Greenberg conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero. Per l'occasione, General Manager diGames Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione,. "Il prossimo anno sarà dedicato ad, mentre l'parlerà esclusivamente di giochi!" si legge nel tweet.E' probabile che in questi giorni si parlerà molto anche di xCloud, il sistema di Microsoft che permetterà di utilizzare lo streaming di giochi su qualsiasi piattaforma, smartphone compresi. Microsoft durante l'evento potrebbe annunciare l'acquisizione di qualche altro studio importante. Circolano inoltre indiscrezioni secondo cui verrà mostrato un trailer ...

