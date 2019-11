Rubano carta di credito a turista e prelevano | denunciati

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due cittadini romeni, lui 33enne e lei 24enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di indebito e continuato utilizzo di carte diin concorso. L’attivita’ dei Carabinieri e’ iniziata a seguito della denuncia di furto del portafoglio sporta da una, 30enne cinese, che aveva anche segnalato il successivo utilizzo fraudolento della suadi. I Carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza degli sportelli ATM, in via Marsala e via Veroli, dove i malviventi avevano prelevato 1.200 euro in contanti, e sono riusciti a identificarli. La coppia, ieri, e’ stata riconosciuta e portata in caserma. Sono stati entrambia piede libero all’Autorita’ Giudiziaria. L'articolodia ...

