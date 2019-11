Berrettini sfida Thiem per la storia | dove vedere il match in tv e streaming

ATP Finals – Federer non prende sotto gamba la sfida con Berrettini : “tutti hanno le loro chance di farcela” : Roger Federer alla vigilia del match con Berrettini alle ATP Finals: il tennista svizzero non prende l’incontro sotto gamba E’ iniziato ieri lo spettacolo delle ATP Finals. Berrettini ha aperto le danze nella sfida con Djokovic, persa in maniera deludente. Il giovane azzurro, numero 8 del ranking ATP, adesso dovrà fare i conti con Federer proveniente anche lui da una sconfitta. “Noi della vecchia guardia siamo favoriti, ...

Tennis - ATP Finals 2019 : si comincia a Londra! Berrettini tenta l’impresa con Djokovic - in serata Federer sfida Thiem : Il grande giorno di Matteo Berrettini è arrivato. cominciano oggi le ATP Finals 2019 e il Tennista romano aprirà il torneo, affrontando Novak Djokovic. Subito una sfida di lusso per il numero otto del mondo, che ha riportato l’Italia al Masters quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti. Un match che si prospetta difficilissimo per Berrettini, che cercherà l’impresa contro il serbo. Questo è anche il primo scontro in carriera tra il ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Monfils-Shapovalov sfida decisiva : il destino dipende dal canadese : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, ed è ancora in corsa per l’ultimo posto ancora a disposizione per le Finals, che si giocheranno a Londra dal 10 al 17 novembre: al Masters 1000 di Parigi-Bercy resta un solo avversario per il romano, che si è fermato ieri a quota 2670, ovvero il francese Gael Monfils, che oggi ha vinto negli ottavi di finale, salendo a 2530, e che per restare dietro all’azzurro non deve ...