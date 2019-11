Montolivo annuncia l’addio al calcio | “Al Milan mi hanno condannato a smettere”

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Riccardoil suo addio algiocato. L’ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina eha deciso di appendere le scarpe al chiodo all’età di 34 anni e dopo una serie di spiacevoli vicissitudini proprio in rossonero. Sotto la guida di Gattuso, infatti, l’ex capitano delè stato messo ai margini, complici soprattutto una serie di prestazioni non all’altezza di un calciatore di Serie A. Intervistato dal Corriere della Sera,ha spiegato i motivi che loindotto al ritiro e ha parlato delle sue (dis)avventure in rossonero. Atalanta-del 13 maggio 2018 resterà la sua ultima partita da professionista?“Sì. In quello stadio, avevo esordito in A con l’Atalanta, contro il Lecce, nel 2004”. Sono passati più di 15 anni. Ricorda come dormì la notte prima?“Poco, soprattutto perché all’epoca il mio ...

