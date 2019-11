Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un narcotrafficante, Julio Fierro, glil’autorizzazione peril portiere del Paraguay, José Luis Chilavert. Nel documentario in suo onore realizzato dalla tv colombiana Telepacifico per celebrare i suoi 50 anni, l’ex attaccante del Parmaun particolare su quanto successe più di 20 anni fa, dopo un match di qualificazione ai Mondiali di Francia 1998, vinto dal Paraguay per 2 a 1 contro la sua Colombia. Al termine di una partita nervosa, giocata il 2 aprile 1997 ad Asuncion, il portiere noto per i suoi calci di punizione e l’attaccante all’epoca al Newcastle arrivano alle mani.colpisce Chilavert dopo aver ricevuto uno sputo da quest’ultimo. La rissa comincia in campo, dove entrambi vengono espulsi. Poi continua negli spogliatoi: questa volta è il portiere a colpire con un pugno ‘Tino’. Dopo la ...

TutteLeNotizie : Faustino Asprilla rivela: “Narcotrafficante mi chiese l’autorizzazione per uccidere… - sportface2016 : Faustino #Asprilla rivela un episodio scioccante che risale al 1997: 'Dei narcotrafficanti colombiani volevano il m… - _mariomendes : Voglio vivermi la pensione come Faustino Asprilla: -