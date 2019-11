Acqua alta record a Venezia | 2 morti | San Marco devastata Il sindaco | «Danni per

Il bambino naufrago di Banksy travolto dall'Acqua alta di Venezia : L’acqua alta non risparmia neppure l’opera stencil da muro a spray che a maggio scorso Banksy aveva realizzato a Venezia, nei pressi di Campo Santa Margherita.Stamane il disegno di street art, che raffigura un bambino nel vento impetuoso di uno sbarco con il giubbotto di salvataggio e con in mano un razzo fluorescente, è finito per buona parte sott’acqua. Il writer aveva rivendicato su Instagram la paternità ...

Acqua alta record a Venezia : danni per centinaia di milioni di euro : “Quest’anno abbiamo avuto in Italia 174 eventi estremi con danni feriti e morti” in soli 11 mesi “sono state 33 le vittime“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile, in conferenza stampa. Venezia è stata colpita da un “evento straordinario: stiamo lavorando perché da domani si possa arrivare alla dichiarazione dello stato di emergenza“. Nel dedicare il proprio ...

Acqua alta - Venezia è in ginocchio : le sirene suonano ancora - grande preoccupazione per la sciroccata di Venerdì 15 : L’Acqua alta a Venezia è un fenomeno meteorologico sempre più frequente. Il picco di +187cm di ieri sera, oltre a sfiorare il record storico di sempre dell’alluvione della disastrosa alluvione del 4 novembre 1966 (+194cm), conferma il trend degli ultimi anni con un brusco aumento della frequenza di fenomeni eccezionali nella Laguna. Infatti nella classifica delle dieci più alte maree della storia Veneziana, abbiamo ben due episodi ...

L'Acqua alta record a Venezia era imprevedibile - dice il Cnr : Una marea eccezionale ha fatto irruzione nella laguna e ha sommerso fino al collo Venezia sotto un'acqua alta che non raggiungeva questi livelli dal 1966: un picco di 1,87 metri. Una marea imprevedibile, dice il Cnr. Nel buio della notte si contano i danni, mentre l'alluvione ha fatto la sua prima vittima: un uomo di 68 anni che è morto folgorato da una scarica elettrica per un corto circuito causato dalL'acqua che ...

Acqua alta a Venezia - quando diventa pericolosa : L’intenso maltempo determina sulla laguna veneta il cosiddetto fenomeno dell’Acqua alta, termine usato per indicare elevati picchi di marea che allagano generalmente le parti più basse del centro storico. Il Comune di Venezia monitora quotidianamente l’andamento della marea e lancia le allerte nel caso di situazioni di criticità. Ma quando l’Acqua alta diventa realmente pericolosa? La pericolosità dell’Acqua alta, come per tutti gli eventi ...

Acqua alta record a Venezia : “Evento eccezionale e assolutamente imprevedibile” : “Il 12 novembre 2019 c’è stato a Venezia un evento di Acqua alta eccezionale, secondo solo a quello catastrofico del 1966. Nella mattinata non si immaginava fosse di queste proporzioni. Raffiche di vento con più di 100 km/ora hanno contribuito a questo fenomeno assolutamente imprevedibile che ha colpito la città,” ha spiegato Rosalia Santoleri, direttrice dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ...

Venezia - l'Acqua alta e il Mose che ancora non funziona : a che punto siamo : Della difesa di Venezia si parla dal 1966, dopo la tragica alluvione che portò l'acqua alta al picco record di 194 cm. I...

Acqua alta oltre un metro nella cripta della Basilica di San Marco : le immagini dall'interno : Stando alle prime verifiche, potrebbero essere molto gravi i danni provocati dall’Acqua alta alla Basilica di San Marco, capolavoro artistico di Venezia. Le immagini mostrano una situazione drammatica: la cripta della Basilica è stata sommersa ed il patrimonio artistico e culturale al suo interno rischia di essere danneggiato. Dalla polizia municipale si apprende inoltre che, nel momento di picco di marea (187 cm), si misuravano ...