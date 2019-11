Milano Buon Compleanno East Market | domenica 24 il mercatino festeggia 5 anni

Il panettone più buono del mondo non è di Milano : Il panettone migliore del mondo si produce sull'isola di Ischia. È quello preparato dal panettiere Alessandro Slama, vincitore della panettone World Championship, una competizione internazionale organizzata dai Maestri del Lievito Madre. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da grandi pasticcieri, da chef italiani e internazionali, che hanno valutato le creazioni di 32 pasticcieri e panettieri arrivati da tutta ...

Pallavolo – Superlega - buona la prima per la Powervolley Milano : Monza ko 3-0 : Esordio vincente per l’Allianz Powervolley Milano: 3-0 su Monza- I milanesi si impongono in tre set sui brianzoli nella prima gara di Superlega Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Allianz Powervolley Milano: nell’anticipo che apre il 75° campionato italiano di Pallavolo maschile di Superlega Credem Banca, la squadra guidata in panchina da coach Roberto Piazza si impone 3-0 su Monza, aggiudicandosi il primo derby della stagione ...

Milano - un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate : “Tutti in buone condizioni”. Areu dichiara maxiemergenza : Un pullman con a bordo numerosi bambini è uscito di strada sulla statale 527 a Besate, nel Milanese. Secondo le prime informazioni, tutti sono in buone condizioni. L’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha però dichiarato la maxiemergenza per la gravità dell’evento, visto il numero elevato di bambini coinvolti. L'articolo Milano, un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate: “Tutti in buone condizioni”. Areu ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : 8-0 - buonissima partenza dei padroni di casa soprattutto in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-4 Cinciarini per Micov al limite dei 24: tripla! +14 Milano! LA STOPPATA DI BILIGHA SU LEDAY! Eccellente gesto atletico del centro della Nazionale! 15-4 Correzione a canestro di Brooks dopo la penetrazione di Micov, tocca la doppia cifra di vantaggio Milano! Primo fallo di Milano nella partita, lo commette White su Lekavicius. 3’24” alla prima sirena 13-4 Realizza ...