LIVE Grecia-Italia pallanuoto | World League 2019-2020 in DIRETTA | torna in acqua il

LIVE Grecia-Italia pallanuoto - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : torna in acqua il Settebello campione del mondo senza Echenique e Figlioli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase continentale della World League di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di ...

Italia-Grecia 2-0 LIVE - Bernardeschi per il raddoppio degli Azzurri! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 2-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : raddoppia Bernardeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 2-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata ad inizio primo tempo, poi ordinaria amministrazione con interventi sicuri, buon possesso di palla con i piedi. D’Ambrosio 6.5: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3, mette anche un assist per Immobile oltre ad una buona diligenza difensiva, rischia di uscire per infortunio ma ...

Italia-Grecia 1-0 LIVE - Jorginho porta avanti gli Azzurri! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

LIVE Italia-Grecia 1-0 Rigore : a segno Jorginho! : Sono attesi in 60mila all?Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 1-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : Jorginho segna di rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 1-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 6: il ...

Italia-Grecia 0-0 LIVE - Immobile vicino al gol! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : spreca Insigne da buona posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 5.5: il ...

Italia-Grecia 0-0 LIVE - iniziato il secondo tempo! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : centrocampo lento e poco mobile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 5.5: il ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : fuori Chiesa per infortunio - dentro Bernardeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6.5 : Prova con i lanci a trovare Insigne e Chiesa sulle fasce. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 5.5: Buon ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia - i voti degli azzurri in DIRETTA : incursioni interessanti di Jorginho : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6.5 : Prova con i lanci a trovare Insigne e Chiesa sulle fasce. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Dopo un buon inizio perde costanza nelle azioni offensive. Barella 5.5: Buon lavoro ...

Italia-Grecia 0-0 LIVE - ellenici vicini al gol! : Italia-Grecia live– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia - i voti degli azzurri in DIRETTA : tridente titolare Chiesa - Immobile e Insigne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia: Donnarumma D’Ambrosio Bonucci Acerbi Spinazzola Barella Jorginho Verratti Chiesa Immobile Insigne Un girone perfetto fino a questo momento con sei vittorie di seguito e l’Italia vicina ad andare al prossimo Europeo che sarà nel 2020, basterà vincere contro la Grecia. La Grecia che viene dal brutto pareggio contro il Liechtenstein, è oramai fuori dalla possibilità ...