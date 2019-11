Curling | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Glidisi disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Le migliori dieci squadre maschili e femminili si affronteranno nella kermesse continentali, come da tradizione si disputerà un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una sola volta) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, ci sarà anche l’Italia con la compagine maschile di Joel Retornaz che ha tutte le carte in regola per giocarsela dopo il bronzo dell’anno scorso. Di seguito il, ildettagliato, glidi tutte le partite deglidi. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale, DIRETTA LIVE scritta delle partite dell’Italia su OA Sport.: DATE, ...