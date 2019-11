Red Bull M E O | ecco i vincitori della finale italiana della seconda edizione del Mobile

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : Ferrari per il successo - sfida a Mercedes e Red Bull : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche – L’analisi delle qualifiche – Le dichiarazioni di Vettel – Le parole di Leclerc – Video: la pole di Bottas Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno 2019. Sui COTA – Circuit of the Americas di Austin, in Texas, dalle ore 20.10 ci attendiamo grandissimo spettacolo per una gara che si ...

F1 - GP Usa 2019 : analisi prove libere. Ferrari competitiva sul giro secco ma in difficoltà sul passo gara rispetto a Mercedes e Red Bull : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto importanti per capire meglio i valori in campo in vista di qualifiche e gara. I team hanno dovuto affrontare delle condizioni molto difficili dal punto di vista delle temperature (20° C di asfalto nel pomeriggio come negli ultimi test invernali di Barcellona) e di un fondo rovinato e caratterizzato da ...

F1 - GP Usa 2019 : analisi prove libere. Ferrari competitiva sul giro secco ma in difficoltà sul passo gara rispetto a Mercedes e Red Bull : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto importanti per capire meglio i valori in campo in vista di qualifiche e gara. I team hanno dovuto affrontare delle condizioni molto difficili dal punto di vista delle temperature (20° C di asfalto nel pomeriggio come negli ultimi test invernali di Barcellona) e di un fondo rovinato e caratterizzato da ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 live : le Red Bull dettano il passo - Gp USA 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2019 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma, oggi venerdì 1 novembre,.

Zingaretti voleva un congresso camomilla ma ha dato la RedBull alle correnti : Roma. Poiché non esercita la leadership “galleggiando”, ma “aleggiando”, come dicono persino i suoi amici, ecco che dopo la scissione renziana Nicola Zingaretti aveva proposto una specie di congresso al suo Pd agitato e tormentato anche dalla convivenza con i grillini. Una mossa aleggiante, appunto.

F1 - GP Usa 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Le possibili strategie per qualifiche e gara : Superato lo spettacolo di Città del Messico la stagione della Formula 1 si butta a capofitto nel GP degli USA 2019, secondo appuntamento del trittico americano che fa da preludio al gran finale di Abu Dhabi. La Mercedes è riuscita pochi giorni fa a portare a casa l’ennesima vittoria partendo dalla seconda fila e in Ferrari quest’ennesima delusione brucia ancora parecchio. Allo stesso modo del precedente round vengono portate ...

Formula 1 - la concorrenza si lamenta del super motore Ferrari : Binotto zittisce Mercedes e Red Bull : Il team principal della Ferrari ha parlato delle lamentele espresse dagli altri team circa il motore Ferrari, mettendo in chiaro alcune cose Dalla Red Bull alla Mercedes, sono molte le scuderie che si sono rivolte alla FIA per avere chiarimenti sul motore Ferrari, di gran lunga il più performante in pista. Photo4/LaPresse Una superiorità che non va giù ai rivali del team di Maranello, che stanno spingendo su Nikolas Tombazis, responsabile ...

VIDEO Davide Valsecchi “rischia grosso” col meccanico Red Bull ai box - stava pulendo la piazzola bagnata nel GP del Messico : Le prove libere 3 del GP del Messico 2019 sono incominciate con l’asfalto bagnato in seguito alla pioggia caduta della notte sulla pista intitolata ai fratelli Hernandez. I meccanici si sono allora prodigati per cercare di asciugare le piazzole dei box e tra loro c’era anche un uomo corpulento della Red Bull. Davide Valsecchi, inviato di Sky, si è avvicinato al portacolori della scuderia austriaca e lo ha scanzonato in maniera ...

Formula 1 - Bottas non si arrende : “Ferrari e Red Bull sembrano più forti - ma abbiamo margini di miglioramento” : Il finlandese ha analizzato la prima giornata di libere in Messico, esprimendo il proprio punto di vista Nella combinata dei tempi che comprende la prima e la seconda sessione di prove libere, Valtteri Bottas è riuscito a piazzarsi davanti a Lewis Hamilton, nonostante il primo posto del britannico nelle FP1. photo4/Lapresse Il finlandese è migliorato poi nel pomeriggio, incassando buone sensazioni che lo rendono ottimista in vista di ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Siamo ottimisti - attenzione alla Red Bull” : Charles Leclerc spera di essere grande protagonista in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha vinto in Belgio e in Italia, ha dimostrato tutta la sua caratura nelle ultime cinque gare e vuole tornare al successo sfruttando la bontà della Rossa che è in grande crescita. Il monegasco ha parlato alla vigilia dell’evento: ...

Formula 1 – Max Verstappen - frecciatina alla Ferrari : “tanti alti e bassi - meglio la Red Bull” : Max Verstappen punge la Ferrari nel giovedì che da inizio al weekend del Gp del Messico: il pilota sottolinea gli alti e bassi della stagione della ‘Rossa’ Durante le consuete interviste del giovedì, che precedono il weekend di gara, Max Verstappen non ha perso l’occasione di scoccare una frecciatina ai danni della Ferrari. Il pilota olandese, che per il Gp del Messico punta unicamente al successo, ha sottolineato come, ...

Il Napoli sbanca la Red Bull Arena e consolida il primo posto nel girone : Napoli – Gli uomini di Ancelotti, guidati da un superlativo Dries Mertens si impongono in casa del Salisburgo per 2-3. Napoli da solo al comando del girone di Champions League a 7 punti. Gli azzurri hanno superato il Salisburgo, che non perdeva in casa da 70 partite, passando tre volte in vantaggio, l’ultima con Lorenzo Insigne è stata quella decisiva. Una serata magica per una vittoria fondamentale per le sorti del percorso ...

Salisburgo - tanti cambi nome in 86 anni di storia - poi la svolta con la Red Bull : Sono tanti i cambi di nome subiti dal Salisburgo in 86 anni di vita. Spesso dettati dagli sponsor che si sono avvicendati nel corso della storia del club. Il Corriere dello Sport racconta tutto il cammino della squadra che questa sera sarà l’avversaria del Napoli in Champions. Il club fu fondato il 3 settembre 1922 con il nome di Sport Verein Austria Salzburg, dalla fusione dei due club cittadini, il Rapid e l’Hertha. Nel 1950 si sciolse, poi, ...