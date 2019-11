Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sul Giornale ladiEigendrf,Berlino ai tempi del muro.sua fuga a Ovest,condanna a morte che firmò per se stesso eterribile vendetta, che non poteva sopportare uno smacco del genere.nasce a Brandeburgo sulla Havel, a 70 chilometri da Berlino. E’ centrocampista ma non disdegna il gol, quando può. A 15 anni entra nella, a 18 è in prima squadra, a 22 in Nazionale. Diventa il simbolo del club, il capitano. Odia il muro di Berlino, che lo divide dal mondo. Detesta “la vita claustrofobia del comunismo reale, la propaganda che vende sogni che non si realizzano mai”. E odia più di tutto Erich Mielke, ministrosicurezza nazionale e capo. Il 19 marzo 1979 ha quasi 25 anni. Ladeve andare a giocare un’amichevole con il Kaiserslautern, nella Germania Ovest. ...

napolista : La storia di Lutz Eigendorf, stella della Dinamo. Scelse la libertà, la Stasi lo uccise Sul Giornale. Al termine d… - GEI_Edu_Film : RT @Ambtedesco: È stato un grande piacere per me consegnare stasera il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germa… - GermaniaItalia : RT @Ambtedesco: È stato un grande piacere per me consegnare stasera il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germa… -