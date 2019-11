Intascava la pensione della madre deceduta e il reddito di cittadinanza

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Andava a incassare l'assegno pensionistico(nel 2013) e allo stesso tempo aveva fatto richieste per ottenere ildi. La "furbetta" in quel di Agropoli, in provincia di Salerno, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato. La donna di 56 anni non solo aveva richiesto, ma aveva anche ottenuto il sussidio di "contrasto alla povertà" tanto caro al Movimento 5 Stelle. Ora le Fiamme Gialle del comando provinciale di Salerno – su disposizioneProcuraRepubblica di ValloLucania – hanno eseguito nei confronti56enne un sequestro preventivo di beni pari a un totale di 67mila euro. Pur non avendone ovviamente alcun diritto, la signora ha intascato sia ladefunta, che ildiIn particolare, secondo quanto riportato dall'agenzia ...

