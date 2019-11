Il governo valuta il sì allo scudo penale se ArcelorMittal farà gli rientrare i 5mila

Fasce rivalutazione pensioni 2020 : la proposta del governo in LdB : Fasce rivalutazione pensioni 2020: la proposta del governo in LdB Emergono nuovi dettagli rispetto alla rivalutazione delle pensioni che toccherà i trattamenti compresi tra 1.500 e 2mila euro; si parla comunque di pochi centesimi in più. Mini rivalutazione pensioni 2019: importo aumento annuo a testa. La guida rivalutazione pensioni: cosa succederà nel biennio 2020-21 La Legge di Bilancio per il prossimo anno arriva al Senato: tra le ...

Ilva - il governo incalza Arcelor ma valuta la nazionalizzazione dell’acciaio : I commissari diffidano Mittal. Conte sale al Quirinale per fare il punto sulla vertenza. Appello del premier a enti locali e parti sociali: restiamo uniti, parliamo con un voce sola

Rivalutazione pensioni : dal 2011 persi 1.500 euro - gli aumenti del governo saranno minimi : Il Governo ha deciso di mettere mano al sistema di indicizzazione delle pensioni. Rispetto ad oggi, l'esecutivo Conte bis, nella bozza di manovra, ha deciso di allargare l'indicizzazione piena delle pensioni anche a quelle di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo Inps. L'argomento perequazione è uno di quelli che sta più a cuore ai sindacati che, in passato, sono scesi in piazza per chiedere al Governo di invertire la ...

Rivalutazione pensioni - Cgil contro il governo : 'Tre euro l'anno è un'elemosina' : L'Esecutivo Pd-Cinque Stelle ha varato le linee guida per la prossima Manovra economica, la quale prevede anche la Rivalutazione delle pensioni fino a 4 volte il minimo. Per cui, chi prende una cifra fino a 2.029 euro al mese, si vedrà un aumento del proprio assegno. Il tutto dovrebbe partire già dal prossimo anno, ma nelle scorse ore, i sindacati, e in particolare la Cgil, hanno fatto sentire tutto il loro disappunto per questa Rivalutazione. ...

governo : Salvini - ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Avevo sottovalutato legame di Conte con la poltrona. Diceva ‘non andrei mai col Pd’ e invece è andato col Pd per salvare la poltrona”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Pensioni ultima ora : rivalutazione assegni possibile - la proposta al governo : Pensioni ultima ora: rivalutazione assegni possibile, la proposta al governo Pensioni ultima ora: il tema previdenziale insieme al taglio delle tasse ed alla materia degli investimenti è stato al centro del confronto tra governo e sindacati che proseguirà anche nei prossimi giorni e passerà da incontri tematici ci cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo. Pensioni ultima ora. le richieste dei sindacati Tra i temi tirati in ballo ...

Manovra - i sindacati picchettano il governo : "Sbloccare la rivalutazione delle pensioni" : Dal governo la promessa di 2,5 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale e 5,4 miliardi per il rinnovo del contratto...

Scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...