Risultati Serie B | Classifica Diretta gol live score | Ciofani salva Baroni!

Risultati Serie A - 12^ giornata : il Parma batte la Roma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

Risultati Serie C - 14^ giornata : vincono Bari e Ternana - tonfo Padova [FOTO] : Risultati Serie C – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie C. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A solo un pareggio per il Monza contro la Carrarese. Stesso discorso nel girone B tra Cesena e Reggiana, nel girone C la Vibonese strapazza il Rieti. Domenica il resto del programma dei tre gironi. Il Renate vince a Lecco, prosegue la marcia della Reggina ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : Risultati e classifiche della quinta giornata : quinta giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. GIRONE 1 domenica, 10 novembre 2019 14:30 Unione R. Capitolina – Valsugana Rugby Padova 10 : 37 Arbitro: Fabio Paolucci (AQ) 14:30 Itinera CUS Torino – CUS Ferrara Rugby 24 : 12 Arbitro: Gabriele Fasano (TO) 14:30 HBS Colorno – Red Panthers ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (10 novembre) : Cagliari e Lazio scatenate - terzo posto a braccetto! Atalanta frenata dalla Samp : Lazio e Cagliari si sono scatenate nei match validi per la dodicesima giornata della Serie A e ora occupano il terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Roma che alle ore 18.00 affronterà il Parma al Tardini. Vittorie davvero schiaccianti per le due formazioni che continuano a sognare un posto nella prossima Champions League: i capitolini hanno travolto il Lecce per 4-2 all’Olimpico, successo casalingo anche per i sardi ...

Risultati Serie B - 12^ giornata : i parziali delle gare delle 15 : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

