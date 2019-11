LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA | un super Francesco Lamon

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 100 i giri da percorrere, uno sprint ogni 10 giri. I punteggi assegnati sono gli stessi della normale corsa a punti. 18.07 Riepiloghiamo la classifica:106, Mark Stewart 100, Benjamin Thomas 98, Aaron Gate 90. 18.05 E ora pronti per il gran finale: la corsa a punti, ultima prova dell’omnium maschile. Fiato sospeso per. 18.03 Vince ancora Wai Sze Lee, che ferma il cronometro a 11.170, anticipando la tedesca di 19 millesimi di secondo. Primo posto per la campionessa di Hong Kong, leader del ranking mondiale. 18.01 Ora tocca di nuovo alla Lee e alla Hinze, in gara per il primo posto. 17.59 Vince ancora la Starikova, che chiude i tre giri in 11.276, precedendo la Friedrich di 14 millesimi di secondo. Terzo posto per l’ucraina. 17.58 Grande studio tra le due atlete in avvio di corsa, come ...

