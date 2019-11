Loredana Lecciso e Al Bano | il figlio si trasferisce all’estero E Romina non smette di

“Non lo nego…”. Loredana Lecciso - sta succedendo tra le mura di casa. E lei sembra decisa : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, svolta importante per la loro “famiglia”. Cosa è successo? Il figlio Al Bano Junior – da tutti conosciuto come Bido – ha deciso di lasciare l’Italia e di andare a studiare all’estero. Bido, classe 2002, prima di iniziare l’università, andrà per due anni in un collegio in Svizzera. A dare la notizia è stata proprio mamma Loredana Lecciso in un’intervista al settimanale Mio. Come hanno preso i genitori la ...

Loredana Lecciso - il figlio va a vivere all’estero : “Sto pensando al Grande Fratello Vip” : Il figlio di Albano e Loredana Lecciso va a studiare all’estero Svolta importante nella vita di Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Il figlio Albano Junior – detto Bido – va a vivere all’estero. Il ragazzo, classe 2002, ha deciso di studiare per due anni in un collegio in Svizzera prima di iniziare a frequentare l’Università. […] L'articolo Loredana Lecciso, il figlio va a vivere all’estero: “Sto ...

Al Bano : "Romina Power e Loredana Lecciso? Sono le madri dei miei figli. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi" : Al Bano, ospite di 'Un giorno da pecora', la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio di Lauro, sulle frequenze di Radio Rai1, ha commentato il presunto triangolo amoroso che lo vede, a suo malgrado, protagonista assieme a Romina Power e Loredana Lecciso. Nelle ultime settimane, i settimanali di gossip e qualche trasmissione televisiva hanno alimentato le voci di una presunta rivalità tra le due donne: Sono le madri dei ...

Loredana Lecciso : Rispetto Romina - è la madre dei fratelli dei miei figli : Ospite della puntata del 4 novembre scorso di Live! Loredana Lecciso si è sottoposta alle domande delle cinque sfere per chiarire la sua posizione nei confronti di Romina Power e dell’ex compagno Al Bano Carrisi. Legata al cantante di Cellino San Marco per molti anni, Loredana Lecciso è la madre di due dei sei figli dell’artista pugliese: Al Bano junior – detto Bido – e Yasmine. Da sempre, i suoi rapporti con la ex moglie di Al Bano sono stati ...

Loredana Lecciso tende la mano a Romina Power : 'Non ho nulla contro di lei' : Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è stata ospite a Live - Non è la d'Urso. La showgirl leccese per la prima volta si è sottoposta al giudizio delle 5 sfere capitanate da Alba Parietti, Giovanni Ciacci, Simona Izzo, Alessandra Mussolini e Riccardo Signoretti. Durante il confronto l'ex compagna di Al Bano Carrisi ha deciso di deporre l'ascia di guerra con Romina Power. Da quando Al Bano e Romina si sono riuniti artisticamente circolano delle voci ...

Live - Simona Izzo dura contro Loredana Lecciso : 'Ti sei infilata in una storia difficile' : Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è tornata a parlare durante il talk condotto da Barbara d'Urso, per sottoporsi al giudizio di cinque vip. durante il confronto Simona Izzo ha espresso un giudizio piuttosto duro contro l'ex compagna di Al Bano Carrisi che ha spaccato l'opinione pubblica. Il blocco dedicato alle cinque sfere è stato introdotto da alcuni filmati sulla ritrovata sintonia tra Al Bano Carrisi e Romina Power. In alcuni degli ultimi ...

Loredana Lecciso fa un Inaspettato Invito a Romina Power! : La famiglia Carrisi torna di nuovo al centro del gossip. Questa volta a parlare è Loredana Lecciso, che ospite del programma di Barbara D’Urso Live, si è sottoposta al giudizio delle cinque sfere ed in quell’occasione ha parlato della sua rivale Romina Power. A quest’ultima la Lecciso ha lanciato un Inaspettato Invito. La famiglia Carrisi da anni è al centro del gossip. Prima ad occupare le pagine dei giornali era la coppia ...

“Faccia a faccia”. Loredana Lecciso e Romina Power per la prima volta una davanti all’altra : Al Bano resta a guardare : Un notizia che arriva con la forza di un tifone e che lascerà molti fan senza parole. A darla è una delle dirette interessate: Loredana Lecciso pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di AlBano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande rispetto per l’americana – è pronta a cambiare la situazione. Per questo a ...

Live Non è la d'Urso - Loredana Lecciso : "Da 20 anni è nata un'altra famiglia! Rispetto Romina Power" : Ancora una volta il triangolo Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso sbuca fuori e se ne parla a Live non è la d'Urso con l'ospitata di quest'ultima alle prese con l'uno contro tutti. Loredana così ha avuto modo di precisare alcuni suoi pensieri sulla storica coppia che ha fatto sognare milioni di italiani.Che il rapporto tra Al Bano e Romina sia stato fortificato da una storia d'amore che non si può far finta di non aver sentito ...

Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso : Loredana Lecciso pronta a fare pace con Romina Power a Live-Non è la d’Urso Loredana Lecciso è pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di Albano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande […] L'articolo Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è ...

Loredana Lecciso fa un appello a Romina Power : “Incontriamoci a Live” : Live Non è la d’Urso, Loredana Lecciso vuole chiarire con Romina Power: l’appello E’ appena terminato il tanto atteso confronto a Live di Barbara d’Urso tra Loredana Lecciso e i 5 ‘sferati’. E in questa occasione c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco, conduttrice compresa. Cos’è successo? La donna, parlando del suo rapporto teso con Romina Power per via dei vari ...

Al Bano elogia Romina Power e Loredana Lecciso : la confessione : Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano confessa: “Due madri straordinarie” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa circostanza il popolare cantante di Cellino San Marco ha anche parlato della tre donne più importanti della sua vita: la madre, Romina Power e Loredana Lecciso. E su queste ultime due ha confessato di aver mantenuto un rapporto umano e bellissimo ...

Loredana Lecciso E AL BANO/ La foto su Instagram : è tornato l'amore? : LOREDANA LECCISO e Al BANO Carrisi: la foto su Instagram insieme accende le fantasie. Le parole della showgirl: messaggio in codice?

Loredana Lecciso e Al Bano : nessuna parola - solo immagini d’amore : “Quando il colore è un optional…” con queste parole, seguite da un cuoricino, Loredana Lecciso ha postato una bellissima foto di lei e di Al Bano, presa in un momento di vita quotidiana. Non una foto in posa, semplicemente uno scatto, magari fatto da uno dei loro figli, che racconta nella sua semplicità tutto l’amore che esiste tra di loro. Un amore che va al di là del gossip, delle chiacchiere fatte solo per farle, e mostra tutto l’affetto che ...