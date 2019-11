Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un centinaio di persone si è riunito di frontedei deputati, per una manifestazione nazionale promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G, per chiedere al governo una moratoria delle sperimentazioni su tutto il territorio nazionale, perché, a loro dire, “oggi non ci sono certezze in meritonon pericolosità per la salute di questa tecnologia”. Al contrario, in merito alle reti di quinta generazione, già in un’audizione, l’Istituto superiore della sanità ha escluso possibili pericoli per la salute,base della letteratura scientifica oggi elaborata: “I dati disponibili non fanno ipotizzare particolari problemi per la salute della popolazione connessi all’introduzione del 5G”, si precisava, pur invitando a un monitoraggio dei livelli di esposizione e di proseguire le ricerche sugli effetti a lungo termine. Eppure, questo ...

riccardomagi : A #Roma i fascisti bruciano le librerie. Segno allarmante di quanto la città sia allo sbando. Solidarietà a… - Cate83236905 : RT @riccardomagi: A #Roma i fascisti bruciano le librerie. Segno allarmante di quanto la città sia allo sbando. Solidarietà a @PecorElettri… - Noovyis : (Roma, presidio No 5G alla Camera: “Non siamo allarmisti, chiediamo moratoria”. Per l’Istituto Sanità non ci sono r… -