Al Bano | Romina Power e Loredana Lecciso? Sono le madri dei miei figli Stiamo

Al Bano annuncia : «Amadeus mi vuole a Sanremo insieme a Romina» : Romina e Al Bano Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020. Questo è almeno il desiderio di Amadeus. A rivelarlo è lo stesso cantautore di Cellino San Marco che, intervenuto su Radio 1 a Un Giorno da Pecora, ha parlato della sua ipotetica partecipazione alla settantesima edizione della kermesse canora, insieme alla Power, rivelando di essere stato contattato dallo stesso direttore artistico. Nello specifico, Al Bano incontrerà domani Amadeus ...

“Faccia a faccia”. Loredana Lecciso e Romina Power per la prima volta una davanti all’altra : Al Bano resta a guardare : Un notizia che arriva con la forza di un tifone e che lascerà molti fan senza parole. A darla è una delle dirette interessate: Loredana Lecciso pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di AlBano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande rispetto per l’americana – è pronta a cambiare la situazione. Per questo a ...

Al Bano Carrisi/ 'Romina Power? Non l'avrei mai lasciata ma…' - Storie Italiane - : Al Bano Carrisi a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Le ultime dall'Australia, in coppia con Romina Power.

Al Bano elogia Romina Power e Loredana Lecciso : la confessione : Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano confessa: “Due madri straordinarie” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa circostanza il popolare cantante di Cellino San Marco ha anche parlato della tre donne più importanti della sua vita: la madre, Romina Power e Loredana Lecciso. E su queste ultime due ha confessato di aver mantenuto un rapporto umano e bellissimo ...

Al Bano - la confessione su Romina : “Fosse per me non l’avrei mai lasciata” : Al Bano torna a parlare in pubblico del suo legame con Romina Power e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di ...

Al Bano e la frecciata a Romina che riapre una vecchia ferita : «Tornare insieme? Chiedetelo a lei... fosse per me non l'avrei mai lasciata» : La musica di Al Bano e Romina ha vinto il tempo e i confini. A 25 anni di distanza dall'ultimo concerto, la coppia di "Felicità" è tornata in Australia per due sere allo...

La Lecciso riconquista Al Bano - la dedica su Instagram dopo l’addio di Romina : Cosa sta succedendo a casa Carrisi? Negli ultimi giorni, il gossip si è concentrato ancora una volta su quello che è forse il triangolo più discusso d’Italia, tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Questa volta, a scatenare le indiscrezioni è una bellissima foto pubblicata su Instagram dalla showgirl, che ha decisamente suscitato molti sospetti tra i fan. Loredana ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in bianco e nero ...

Romina Power smentisce il gossip non c’è stato nessun litigio con AlBano : La cantante – attrice Romina Power ha voluto smentire le voci di gossip che giravano in questi giorni un presunto litigio con Al bano, la notizia era stata diffusa del settimanale “Nuovo” infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un’intervista esclusiva nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al fianco di Albano: “Romina di solito si arrampica sugli ...

Al Bano rottura con Romina Power?/ "Palla clamorosa - molte date in programma" : Al Bano commenta la notizia sulla sua presunta rottura musicale con Romina Power: "Palla clamorosa, molte date in programma"