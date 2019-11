Patty Pravo | “Ho avuto sei mariti | quattro veri La droga? Ho iniziato con le pilloline

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Conturbante, irriverente, uno spirito libero, senza freni.non è solo un pilastro della musica italiana, ma anche una icona artistica e di costume. L’artista in una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontata senza filtro tra amori e droghe. La sua vita sentimentale è stata alquanto movimentata fino ad arrivare “sei”. Il primo amore è stato il batterista Gordon Fagetter. “Eravamo fanciulli. – spiega– La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti”. Poi arriva l’antiquario Franco Baldieri. “Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina,- ricorda – ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in ...

