San Paolo che scandalo! Edo De Laurentiis tuona | “Dopo stasera il calcio è morto”

Gol Maksimovic - il difensore del Napoli sblocca il match del San Paolo : il VIDEO : Gol Maksimovic – Si sblocca il match del San Paolo tra Napoli e Atalanta, gara di cartello della 10^ giornata di Serie A. Partono forte gli azzurri e spingono sin da subito creando tre occasioni (Milik, Lozano e Callejon). Alla quarta, il vantaggio. Insigne apre alla grande sulla destra verso un Callejon molto propositivo, lo spagnolo mette in mezzo ed è il difensore partenopeo il più bravo a saltare e a mettere dentro. Maksimovic ...

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Squadre in campo al San Paolo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 30 ottobre 2019. La CLASSIFICA aggiornata per la 10giornata.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino campione di sostenibilità ambientale : Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, sede del Centro Direzionale del famoso istituto di credito, progettato da Renzo Piano, è campione di sostenibilità ambientale: di recente ha infatti ottenuto la seconda certificazione LEED Platinum per la categoria ‘gestione sostenibile dell’edificio’. Si tratta del livello più alto dello standard LEED, protocollo che valuta l’eccellenza energetico-ambientale delle costruzioni. È l’unico in Europa ...

Live Napoli-Atalanta - 10.a giornata di Serie A : big match al 'San Paolo' : Napoli-Atalanta. Tra circa 2 ore allo stadio 'San Paolo' di Napoli scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell'anticipo delle ore 19 della 10.a giornata del campionato di Serie A, alle ore 21 si giocheranno altri 6 match e spiccano in modo particolare Lazio-Torino e Udinese-Roma con la Juventus impegnata in casa contro il Genoa, domani chiude Milan-Spal. Il Napoli è in un momento complicato della ...

Il Roma – Hamsik lo slovacco diventato napoletano : al San Paolo - finalmente il saluto che merita! Sorpresa ADL… : Marek Hamsik al San Paolo per ricevere il saluto che merita! Questa sera al San Paolo per Napoli-Atalanta sarà presente l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, l’occasione per ricevere il caloroso abbraccio dai tifosi che continuano ad amarlo. A tale riguardo, ecco quanto si legge sul quotidiano Il Roma: Paradossalmente nell’ultima partita di Marek Hamsik da capitano del Napoli al San Paolo, lo scorso febbraio contro la Sampdoria, ...

LIVE Napoli-Atalanta - Serie A calcio in DIRETTA : sfida d’alta classifica al San Paolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Atalanta partita della decima giornata di Serie A 2019-20, Il Napoli dopo il pareggio con la Spal deve necessariamente vincere e trova contro l’Atalanta di Gasperini che vuole restare nelle zone di vertice del campionato. Napoli che proviene dal brutto pareggio contro la Spal non vive un momento felice, la squadra bella da vedere ...

CorMez : il 7 novembre allenamento del Napoli a porte aperte al San Paolo : Il Napoli apre le porte degli allenamenti ai suoi tifosi. Dovrebbe accadere, secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, giovedì 7 novembre. Si potrà finalmente assistere liberamente alla preparazione dei calciatori azzurri. L’impianto di Fuorigrotta, per l’occasione, aprirà le sue porte a quanti sceglieranno di esserci. In quella data, al San, Paolo dovrebbe essere previsto un allenamento aperto ai circa 9000 abbonati della ...

Ancora DASPO e multe per le violazioni allo Stadio San Paolo : La Questura di Napoli ha diramato un comunicato con il quale annuncia provvedimenti sia amministrativi che di DASPO. DASPO ma non solo, nel mirino anche chi scavalca da un settore all’altro e chi occupa impropriamente le vie di fuga. Il comunicato “Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per periodi da uno a due anni nei confronti di quattro persone in ordine a ...

Gazzetta : Napoli-Atalanta i precedenti - i bergamaschi vincono da 3 anni al San Paolo : Napoli-Atalanta di questo pomeriggio è un big match per più di un motivo come scrive la Gazzetta dello Sport di certo è uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Ancelotti e i suoi non possono permettersi ulteriori passi falsi, si correrebbe il rischio di ritrovarsi fuori dalla lotta per lo scudetto con troppo anticipo .. La squadra di Gasperini è avanti in classifica di 3 lunghezze e sebbene fermo a zero nel girone di Champions ...

Stadio San Paolo : ancora DASPO e altre sanzioni per i tifosi indisciplinati : Continua l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti degli spettatori che allo Stadio San Paolo non rispettano le regole d’uso dell’impianto. Dopo aver reso noto, una decina di giorni fa, i provvedimenti adottati in occasione dell’incontro tra il Napoli e il Brescia, la Questura di Napoli ha rilasciato un nuovo comunicato stampa nel quale sono indicate le ulteriori sanzioni adottate. altre 4 persone sono state ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “Splendido tornare al San Paolo. Spero gli facciano qualche sorpresa” : Napoli, parla l’agente di Hamsik: queste le sue dichiarazioni Napoli agente Hamsik| l’agente e procuratore di Marek Hamsik, Juri Venglos, è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Ultim’ora” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Queste le parole dell’agente di Hamsik “Per Hamsik credo che quella di mercoledì contro l’Atalanta possa essere un’esperienza bellissima, ha scritto la storia con la maglia ...

Hamsik torna al San Paolo. Il Napoli prepara una cerimonia in suo onore : L’ultima volta che si è visto Hamsik al San Paolo era il 2 febbraio scorso. Napoli-Sampdoria. Uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine. Già sapeva che era la sua ultima partita con i colori del Napoli. Poi la partenza per la Cina, dopo dodici anni di azzurro, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano. Domani sera tornerà di nuovo nello stadio di Fuorigrotta, dopo nove mesi dall’addio. Sarà in compagnia di genitori, ...

La Raggi inaugura il ‘San Paolo District’ - altra ex rimessa Atac torna a vivere : E’ passato quasi un anno da quando, era il 22 novembre 2018, veniva presentato il progetto di rigenerazione urbana temporanea degli ex depositi Atac, con sviluppo e la realizzazione affidata alla Urban Value in collaborazione con Atac e Comune di Roma. I primi risultati concreti non erano tardati ad arrivare: prima era stata data nuova vita all’ex deposito Vittoria di Piazza Bainsizza (‘Pratibus District) e lo scorso dicembre è ...

Il commovente messaggio di Paolo Bonolis a Elena Santarelli : Dopo essere apparsa nell'ultima puntata di Domenica in, Elena Santarelli si è presentata in qualità di ospite nel salottino de La vita in diretta, il talk-show condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nell'ultimo appuntamento tv, trasmesso questo mercoledì 23 ottobre, la showgirl capitolina ha ripercorso, dinanzi al pubblico di casa Rai, le tappe più importanti della battaglia durata due anni, che ha dovuto affrontare insieme al figlio. ...