Pietro Senaldi | la verità sulla crisi di governo | Conte addio? Basta ascoltare

Pietro Senaldi su Maurizio Crozza : "Perché batte Zoro" - cosa non sapevate su La7 : Venerdì sera, per la seconda settimana consecutiva, il programma di Maurizio Crozza su Nove, un canale di cui in genere si scopre l' esistenza quando si mette per sbaglio il piede sul telecomando, come recita una vecchia battuta, ha superato Propaganda Live, il format di Zoro, l' idolo della sinistr

Pietro Senaldi su Giuseppe Conte a Omnibus : "Non può perdere consenso - non ne ha" : Ombre russe non solo su Matteo Salvini, ma anche sul premier Giuseppe Conte. E di queste ombre se ne parla a Omnibus, su La7. Ospite in collegamento Pietro Senaldi, al quale viene questo se la vicenda che riguarda il premier possa fargli perdere consenso. "Io credo che questa vicenda non possa fare

Pietro Senaldi - l'affondo : "Soltanto tasse - questo governo è una latrina" : Che figura di m... M5S, Pd, Renzi e i comunisti si sono messi insieme per salvare il Paese dal tracollo, dicevano. Pur di non far votare gli italiani ed evitare il trionfo di Salvini sono passati sopra alle quintalate di letame che si sono tirati addosso per anni. I grillini hanno sempre irriso e in

DiMartedì - Pietro Senaldi sulla manovra : "A rimetterci sarà il 20-25 per cento della popolazione che lavora" : A ridosso dell'approvazione della manovra economica, Pietro Senaldi svela i punti pericolosi che hanno ottenuto il lasciapassare del governo: "La differenza è che l'Olanda è uno Stato sociale, l'Italia è uno Stato assistenziale" riferisce in diretta a DiMartedì. "Da noi il 20-25 per cento (siamo ott

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte vero capo del M5s ma si vergogna a dirlo. Con chi sarà la sfida a sinistra" : Il premier Conte sostiene di essere sopra le parti e di svolgere un ruolo di rappresentanza, sintesi e indirizzo delle quattro sinistre che reggono il suo governo. In realtà nello scorso fine settimana egli è stato, con Grillo, la star della festa dei dieci anni di M5S, a Napoli. Sul palco, Di Maio

Raffaele Volpi a Pietro Senaldi : "Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi segreti e governo" : Il leghista che farà l’esame di fedeltà alla Repubblica al premier Conte è un pacato studioso di geopolitica, pavese di nascita, veneto di formazione e bresciano d’adozione. È in Parlamento dal 2008, anche se fino alla settimana scorsa non era noto ai più. «Sono della scuola di Giorgetti, al quale s

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Se Zingaretti resta segretario - il M5s si mangerà il Pd" : "Il Movimento si è istituzionalizzato, la scommessa è se il Pd si mangerà i 5 Stelle o viceversa". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha un sospetto: "Se Nicola Zingaretti resterà segretario del Pd, credo che saranno i 5 Stelle a mangiarsi i dem". Zingaretti ha infatti

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati - Pietro Senaldi : quella strana coincidenza temporale : Bomba sul «Bomba». I genitori di Matteo Renzi sono stati condannati dal Tribunale di Firenze a un anno e nove mesi per false fatturazioni. In sostanza, quando il figlio era all' apice del successo e del potere, babbo Tiziano e mamma Laura, attraverso due loro società, si sono fatti dare 160mila euro

Bibbiano - Mauro Grimoldi a Pietro Senaldi : "Delirio di onnipotenza degli psicologi" : «Bimbi sottratti ingiustamente ai genitori? Ci sono tanti casi in Italia, quanto successo a Bibbiano non è un' eccezione, lo sa qualsiasi psicologo giudiziario. C' è una falla nel sistema, una patologia da sanare, anticorpi che non si attivano». Mauro Grimoldi, ex presidente dell' Ordine degli Psico

Pietro Senaldi - Conte - Renzi e gli 007 : "Le leve del potere. Da Matteo attacco preventivo - perché..." : "Era da ingenui pensare che Donald Trump si fosse innamorato improvvisamente di Giuseppe Conte". Ospite di Omnibus su La7, Pietro Senaldi analizza l'endorsement del presidente americano al premier alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, con i contatti tra il governo americano e i servizi seg

Pietro Senaldi sui poliziotti uccisi a Trieste : "Vietato dire extracomunitari". La censura tutta italiana : La sinistra italiana ha il problema dell' immigrazione. Non riesce a gestirla e perde voti, che vanno a Salvini, alla Meloni e finanche a Grillo. Ora che la Boldrini è tornata nel Pd e Fratoianni è al governo, la situazione è destinata a peggiorare. L' ha capito perfino Di Maio, che sui profughi si

Pietro Senaldi a Stasera Italia : "È tutto dire...". Il segnale : Conte con Renzi ha perso il controllo : "È tutto dire". Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, Pietro Senaldi riassume in una battuta la guerra alla luce del sole scoppiata tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Ha iniziato il leader di Italia Viva, sminuendo la manovra ideata dal premier e dal governo (che lo stesso Renzi s

Donatella Tesei - la donna che libererà l'Umbria dai comunisti. L'intervista di Pietro Senaldi : L' avvocato Donatella Tesei può diventare la donna del destino per Salvini. L' Umbria, a fine mese, sarà il primo test elettorale per il leader della Lega dopo l' uscita dal governo. Aggiungerla all' elenco delle Regioni sottratte alla sinistra dopo il 4 marzo 2018 significherebbe che la macchina de

Pietro Senaldi a L'aria che tira : "Luigi Di Maio? Ieri inseguiva Matteo Salvini - oggi Renzi" : "L'aumento dell'Iva è stato sterilizzato perché lo ha detto Matteo Renzi, Luigi Di Maio si è accodato 24 ore dopo". E ora spiega Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "arrivano le tasse. Il leit motiv del governo sarà Di Maio che seguirà Renzi, come faceva con Matteo Sal