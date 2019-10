Formula 1 – Binotto sorride in Messico | ma non si monta la testa | “gara lunga | siamo

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 - Binotto avverte Mercedes e Red Bull : “in Messico vogliamo prenderci tutto” : Il team principal della Ferrari ha messo in guardia i propri avversari, sottolineando come il Cavallino punti ad ottenere bottino pieno in Messico La Ferrari vuole pole position e vittoria in Messico, un obiettivo dichiarato da Mattia Binotto in vista dell’appuntamento in programma sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. photo4/Lapresse Dopo le vittorie sfumate in Russia e Giappone, il team principal del Cavallino va in cerca ...

Formula 1 - l’ammissione di Binotto : “senza gli errori al via - credo che avremmo vinto la gara di Suzuka” : Il team principal della Ferrari ha ammesso indirettamente che, senza gli errori al via, il Cavallino avrebbe portato a casa la vittoria a Suzuka Il week-end di Suzuka è ormai alle spalle, ma l’amarezza in casa Ferrari non è ancora stata smaltita. Il secondo posto di Vettel non è bastato a ‘saziare’ il Cavallino in Giappone, considerando la prima fila monopolizzata dai piloti in rosso dopo le Qualifiche. Lapresse Mattia ...

Formula 1 - Binotto bacchetta Vettel : “errore in partenza decisivo - credo si sia distratto anche Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha commentato l’esito del Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel dopo la prima fila tutta rossa arrivata in Qualifica Una giornata partita bene ma finita malissimo, con la prima fila in Qualifica seguita da una gara condizionata dall’errore in partenza di Vettel e dal contatto Leclerc-Verstappen. Photo4/LaPresse La Ferrari si lecca le ferite a Suzuka, portando a casa un ...

Formula 1 - Binotto mette a tacere le voci di mercato : “vi dico cosa faranno nel 2020 Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari è intervenuto telefonicamente al Festival dello Sport, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc C’è un Gran Premio da correre domani a Suzuka, ma Mattia Binotto ha voluto comunque intervenire telefonicamente al Festival dello Sport di Trento, salutando da lontano gli ospiti e i tifosi presenti alla kermesse. Photo4/LaPresse Il team principal della Ferrari ha sfruttato l’occasione per ...

Formula 1 - l’ammissione di Binotto : “Vettel e Leclerc? Succederà di nuovo che…” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del rapporto tra Vettel e Leclerc, sottolineando come accadranno di nuovo situazioni come quella di Sochi Mattia Binotto ha affrontato Vettel e Leclerc nel corso di questa settimana, mettendo in chiaro come gli interessi della Ferrari siano superiori a qualsiasi pilota. La gestione del rapporto tra il tedesco e il monegasco si fa di settimana in settimana sempre più complicata, dunque il ...

Formula 1 – Binotto versione meteorologo : “qualifiche rimandate per il mal tempo? Pista complicata - vi spiego cosa accadrà” : Le qualifiche del Gp di Suzuka sono state rimandate alla domenica mattina a causa dell’imminente arrivo del tifone Hagibis: Mattia Binotto spiega le possibili difficoltà della Pista L’imminente arrivo del tifone Hagibis mette a serio rischio il normale svolgimento del weekend del Gp del Giappone. Le qualifiche, normalmente calendarizzate il sabato, verranno spostate la domenica mattina a causa del mal tempo. La giornata di ...

Formula 1 – Vettel - la battaglia con Leclerc e l’ordine non rispettato a Sochi : “ecco cosa ci siamo detti con Binotto” : Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone ...

Formula 1 – La Ferrari in Giappone con un approccio ben preciso - Binotto non ha dubbi : “dovremo essere perfetti” : Mattia Binotto fiducioso e ottimista per il Gp del Giappone: le parole del team principal Ferrari alla vigilia della gara di Suzuka E’ tempo di tornare in pista per i piloti della Formula 1: dopo una settimana di pausa i campioni delle quattro ruote si sfideranno in Giappone domenica mattina per il 17° appuntamento stagionale. Occhi puntati sulla Ferrari, che cercherà di risollevarsi dopo la delusione della Russia. Lapresse “La ...

Formula 1 - Binotto replica duramente alle velate accuse di Wolff : “valori anomali? Ecco cosa gli rispondo” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle parole di Wolff, che ha definito anomalo il vantaggio delle ‘Rosse’ in rettilineo Il motore della Ferrari è finito sotto i riflettori dopo le tre vittorie di fila ottenute dal Cavallino nella seconda parte di stagione, condite anche da quattro pole position ottenute senza faticare. Lapresse Una crescita repentina che ha messo sull’attenti Toto Wolff, che ha indicato come ...

Formula 1 - penalità in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi : Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, ...

Formula 1 - Wolff stupito dalla doppietta di Sochi : “vittoria totalmente inattesa. Binotto? Ho già i miei problemi” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come si tratti di una vittoria inattesa, sottolineando però come la fortuna sia un fattore della Formula 1 Se gli avessero detto ieri dopo le qualifiche che la Mercedes avrebbe fatto doppietta a Sochi, probabilmente Toto Wolff si sarebbe lasciato andare ad una fragorosa risata. Photo4/LaPresse La realtà dei fatti invece parla di un trionfo del team di Brackley, figlio del problema avuto da Vettel ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...