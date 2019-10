Mara Venier | Francesca Manzini spiazza | “Si rifiuta di parlarmi”

Francesca Manzini : “Mara Venier arrabbiata con me per un’imitazione. Non vuole chiarire” : Mara Venier furiosa per un’imitazione di Francesca Manzini. A svelarlo è stata proprio la stessa comica che ha rilasciato una lunga intervista a Panorama in cui ha raccontato di contrasti con alcune conduttrici Rai. “Non voglio fare il nome – ha svelato -, ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente. In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte ...

Ospiti Domenica In - 27 ottobre : Orietta Berti torna da Mara Venier : Domenica In, Ospiti di Mara Venier puntata del 27 ottobre: torna Orietta Berti. Le anticipazioni Nuova puntata di Domenica In il 27 ottobre, con Mara Venier come sempre a partire dalle 14.00 su Rai1. E come ogni settimana, a svelare le anticipazioni e gli Ospiti di Domenica In è stato il sempre informato TvBlog, il quale ha annunciato che nel prossimo appuntamento del contenitore Domenicale pomeridiano della prima rete, tornerà Orietta Berti, ...

Stasera tutto è possibile - De Martino batte anche Report : ascolti record. Il gesto di Mara Venier : sfottò? : La sesta puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Raidue condotto da Stefano De Martino, segna il miglior ascolto della stagione battendo anche il debutto di Report su Raitre, con 1,892 milioni di telespettatori e il 9,4% di share (altro record). Protagonista della puntata anche Mara

Mara Venier lo ha detto in diretta tv. La frase contro Barbara D’Urso gela lo studio : L'ultima puntata di Domenica in è stata molto importante per Mara Venier, che ha festeggiato all’insegna del divertimento il suo compleanno. In studio, insieme a lei, molti ospiti come Carlo Conti, Elena Santarelli, Barbara De Rossi, Francesco Renga, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi e molti altri. Domenica In ha realizzato ancora ascolti eccellenti, confermando Mara Venier come uno dei volti più seguiti della rete ammiraglia: 2.989.000 ...

“Wow!”. Stasera tutto è possibile - Stefano De Martino parla e Mara Venier resta a bocca aperta : se ne sono accorti tutti : Una serata di gala quella andata in onda ieri a ‘Stasera tutto è possibile’, ospite di Stefano De Martino, Mara Venier che ha voluto così ricambiare il favore di qualche settimana fa quando il ballerino, oggi alla guida del programma di Amadeus con grandi applausi, fu ospite di Domenica In. Quando Mara tra l’altro, non risparmiò commenti sull’avvenenza fisica del marito di Belen Rodriguez, mai così in forma e evidentemente rilassato dopo la ...

Mara Venier becca la d’Urso a Stasera tutto è possibile : Stefano complice : Mara Venier e la frecciatina (ironica) a Barbara d’Urso: il gesto del “caffeuccio” arriva anche a Stasera tutto è possibile Mara Venier, ospite a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, ha lanciato l’ennesima frecciatina a Barbara d’Urso, prendendo in causa il famoso “caffeuccio” della conduttrice di Canale 5. Anche se il volto di […] L'articolo Mara Venier becca la d’Urso a Stasera ...

Mara Venier piange alla visione del marito : la sorpresa di compleanno : Nella nuova puntata di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier, quest'ultima è diventata protagonista di un emozionante spazio televisivo che l'ha vista ricevere diverse sorprese in studio. Proprio ieri, domenica 20 ottobre, è ricorso il compleanno della conduttrice, che ha festeggiato in tv i suoi 69 anni. E, per l'occasione, la primadonna della domenica di Rai1 ha ricevuto da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il leone ...

Ascolti tv 20 ottobre 2019 : Imma Tataranni e Mara Venier fanno il botto : Ascolti tv ieri domenica 20 ottobre 2019: Imma Tataranni batte tutti, botto anche per Domenica In Non si arresta il successo di Imma Tataranni. La fiction di Rai Uno con protagonista Vanessa Scalera ha vinto anche la sfida degli Ascolti tv di domenica 20 ottobre 2019. La quinta e penultima puntata della serie è stata […] L'articolo Ascolti tv 20 ottobre 2019: Imma Tataranni e Mara Venier fanno il botto proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - ascolti del 20 ottobre : Mara Venier domina ancora : Domenica In, Mara Venier domina ancora negli ascolti e straccia la concorrenza E’ stata una puntata importante, ieri Domenica 20 ottobre per Mara Venier. Quest’ultima, infatti, ha festeggiato il suo compleanno in diretta su Rai1 con Domenica In e ha realizzato ancora ascolti eccellenti: 2.989.000 telespettatori e il 18,5% di share nella prima parte e 2.512.000 telespettatori e il 17,6% di share nella seconda. Una puntata ...

Mara Venier incontenibile : le liti con la Clerici e la battuta sulla D’Urso : L’ultima puntata di Domenica In è stata davvero speciale per Mara Venier che ha festeggiato in diretta i suoi 69 anni, ma si è anche lasciata andare a rivelazioni su Antonella Clerici e altri personaggi della tv. Per lei, nel corso della messa in onda, anche qualche battuta su Barbara D’Urso, con cui in passato c’erano stati attriti a causa delle trasmissioni rivali. Nel suo salotto Mara ha ospitato Carlo Conti con cui ha ...

Mara Venier a Domenica In - telefona in diretta a Leonardo Pieraccioni ma lui risponde - stavo guardando Barbara D’Urso - la reazione della Venier : Ieri, Domenica 20 ottobre durante la puntata di Domenica In sono accadute tante cose, momenti belli ma anche commoventi soprattutto perché era una data particolarmente importante, il compleanno di Mara Venier. In tanti sono intervenuti solo per farle gli auguri, personaggi famosi a lei tanto cari da Lino Banfi a Cristian De Sica, da Renato Zero a Vittorio Feltri. Tanti le hanno dimostrato il loro affetto e simpatia e poi, ospite in studio, è ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 ottobre 2019. Su Rai2 Mara Venier a «Stasera tutto è possibile» : Mara Venier Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: L’inspiegabile scomparsa di una ragazza mette Montalbano sulle tracce di un folle che l’ha fin lì intrigato con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli e che presto prenderà una piega inquietante. Rai2, ore 21.20: ...

