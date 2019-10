Venerdì nero per Roma Come e perché si sciopera

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)25 ottobre si preannunciauna giornata di passione per i servizi pubblici a, dalla metropolitana agli autobus passando per i treni, la raccolta dei rifiuti, i musei e i servizi tributari di competenza comunale. Lo stop sarà,detto, di 24 ore. Fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. I sindacati confederali sono pronti a incrociare le braccia nelle aziende partecipate del Campidoglio, che contano circa 40 mila dipendenti . "Sia chiaro che non ci divertiamo a bloccare la città,questo accadrà25. È il primo sciopero generale di, non c'era mai stato. Sotto Marino era uno sciopero dei dipendenti comunali", ha spiegato il segretario della Uil Lazio Alberto Civica. Per Natale di Cola della Cgil: "Stanno facendo morire le società partecipate. Per la prima volta anche le associazioni dei consumatori ...

