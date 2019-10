Milano A Palazzo Reale la collezione Thannhauser

Milano - madre precipita da un palazzo con la figlia di due anni : la donna ha perso la vita : A Milano una donna è precipitata da un palazzo con la sua bambina. All'arrivo dei soccorsi, per la 43enne non c'è stato più niente da fare, mentre la figlia di due anni è stata ricoverata in condizioni disperate. La Questura indaga sull'accaduto. Si lancia dall'ottavo piano con la figlia e perde la vita: sui social un messaggio d'addio Intorno alle 15 di ieri pomeriggio, 23 settembre, una donna è caduta con la figlia dall'ottavo piano di un ...