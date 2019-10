Bolivia | Evo Morales vince le presidenziali Scoppia la protesta | scontri tra polizia e

Bolivia - Evo Morales rischia il ballottaggio dopo 14 anni al potere : Per la prima volta dopo quattro elezioni, il presidente della Bolivia, Evo Morales, sarà costretto al ballottaggio. Nessun candidato ha raggiunto una maggioranza assoluta e una rielezione di Morales è minacciata dal risultato dell'ex presidente del Paese, Carlos Mesa. Per l'opposizione una rielezione significherebbe incoronare Morales come dittatore, mentre le popolazioni indigene lo accusano di aver sacrificato la terra per aumentare la ...

Alle elezioni presidenziali in Bolivia a meno di sorprese ci sarà un ballottaggio tra Evo Morales e Carlos Mesa : Nelle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri in Bolivia nessun candidato avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e si profila perciò un ballottaggio tra i due più votato. Al momento, con l’84 per cento delle schede contate, il