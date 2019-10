La donna del futuro

Marito e moglie si innamorano della stessa donna : ora vivono tutti insieme con i loro quattro figli : Coppia felice, sposata con due figli, ama la stessa donna e ci convive. Il poliamore colpisce ancora. Il menage a trois più social di questo autunno ha avuto, e continua ad avere, Washington sullo sfondo. Leo Barillas, un ex marine che ha prestato servizio in Iraq, e la moglie Mary si sono sposati diversi anni fa e nel 2010 hanno iniziato a vivere nella capitale degli Stati Uniti avviando una palestra di crossfit. Ed è tra pesi, panche e ...

Marito e moglie si innamorano della stessa donna - ora vivono tutti insieme con i loro quattro figli : Mary e Leo, sposati e con due figli, si sono innamorati allo stesso tempo di un'altra donna che hanno conosciuto in palestra, e dal 2016 i tre hanno iniziato una relazione romantica: ora vivono...

Crolla palazzina ad Andria - feriti una donna e un vigile del fuoco : L'edificio si trova in via Pisani, nel centro della cittadina pugliese, dove sono accorsi subito vigili del fuoco, operatori sanitari e forze dell'ordine. All'interno pare vi fosse solo una donna, una anziana signora che è rimasta ferita da alcuni detriti. Ferito anche un pompiere durante le operazioni di soccorso.Continua a leggere

Uomini e Donne - Armando Incarnato si scatena contro Ida : "donna finta - cosa penso delle sue lacrime" : Nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Armando Incarnato è rimasto parecchio deluso dal comportamento della dama Ida Platano. La donna infatti, che da più di un anno ormai soffre per la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, aveva iniziato a frequen

Perché Bella Hadid è la donna più bella del mondo (secondo la scienza) : Il volto della supermodella 23enne rispetterebbe la sezione aurea, considerata ideale di bellezza e armonia

Temptation Island Vip 2019 - Alessandro Graziani : "Serena Enardu? La donna più coraggiosa del villaggio" : Alessandro Graziani, il tentatore che, di fatto, ha alimentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato, per la prima volta, ad 'Uomini e Donne Magazine', le proprie considerazioni sulla sua compagna di viaggio, a cui, nell'ultima puntata, ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal contesto televisivo: Serena è stata la donna più coraggiosa del villaggio. Temptation Island ...

La strada di Piera Aiello - da donna fantasma a "influencer dell'Antimafia sana" : Piera Aiello va avanti per la sua strada. Il riconoscimento arrivato dalla Bbc, che l’ha inserita - unica italiana - nell’elenco annuale delle cento donne più influenti al mondo, l’ha “onorata e molto imbarazzata”, ma non l’ha distolta dal suo impegno. Che per lei, vedova del figlio di un boss, con cui fu costretta a fidanzarsi a quattordici anni e a sposarsi a diciotto, testimone di giustizia, oggi ...

Bella Hadid è la donna più «bella» del mondo (lo dice la matematica) : Bella Hadid, la donna più Bella del mondo Bella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella Hadid, la donna più Bella del mondoBella HadidBella Hadid, la donna più ...

'Ndrangheta - il boss portò la statua della Madonna alla festa patronale : Francesca Bernasconi Il boss Antonio Chifieri è tra i 17 arrestati dai carabinieri questa mattina. L'operazione è stata chiamata Orthrus, come il cane a due teste della mitologia: a reggere la cosca erano infatti Chifieri e Iozzo Durante la processione dell'annuale festa patronale di Torre di Ruggero, aveva portato la statua della Madonna delle Grazie. Ora, Antonio Chieferi, ritenuto il reggente della cosca della 'Ndrangheta che ...

In archivio a Ragusa la festa della Madonna del Rosario : E' andata in archivio a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario. Una festa molto partecipata dai fedeli

Quota 92 e opzione 'uomo-donna' sono le misure cardine della proposta Nannicini : Da qualche giorno l'ex consigliere economico del governo Renzi, Tommaso Nannicini, ha messo in rete su Facebook, un post in cui elenca la sua visione di riforma pensioni. sono punti contenuti in due disegni di legge che lo stesso Nannicini ha depositato in Parlamento da tempo. La proposta del senatore dem indica in particolare quattro punti. Pensione a 62+30, per chi? Secondo il senatore, bisogna smetterla con annunci da propaganda elettorale. ...

Il Paradiso delle Signore - Gloria Radulescu a Blogo : "In questa nuova stagione - Marta sarà più consapevole - più donna e più matura" (Video) : Gloria Radulescu vestirà i panni di Marta Guarnieri anche nella seconda stagione del daily de Il Paradiso delle Signore che tornerà in onda su Rai 1, a partire da lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 15:40.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attrice 28enne, di madre italiana e padre rumeno, nata a Roma e cresciuta in provincia di Bari, durante una visita sul set de Il Paradiso delle Signore (i Videa Studios a Roma).prosegui la letturaIl Paradiso ...

Oggi a Ragusa è la festa della Madonna del Rosario : Oggi, domenica 13 ottobre, a Ragusa è la giornata della festa esterna della Madonna del Rosario. Ricco il programma della giornata

Italia-Grecia - le parole dei protagonisti : i commenti di Bernardeschi - Jorginho - donnarumma e del ct greco : Vittoria e qualificazione per l’Italia di Mancini. I protagonisti del match hanno commentato la gara ai microfoni di Rai Sport. “Stasera è stato tutto emozionante, spettacolare. Ringraziamo i tifosi che ci hanno fatte sentire il loro calore”. Così Federico Bernardeschi. “Per me un gol importante come gli altri, ma era importante vincere e qualificarci”, ha aggiunto. “La strada è quella giusta, abbiamo ...